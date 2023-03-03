房價瘋漲可怕！中威力彩11.5億頭獎 3年少買19間房

威力彩昨天又未開出頭獎，已連續13期摃龜，下一期頭獎上看11.5億元，許多人摩拳擦掌。元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，近三年全台房價大漲2~3成，即便是民眾中了大樂透或威力彩頭獎，「實質買房力」也有縮水的狀況。

以中威力彩頭獎11.5億來算，假設一人獨得，在未扣印花稅的前提下，實拿到手的金額大概是9.2億。

若是3年前中獎，把9.2億拿去購買每戶1千萬的房子，約可買下92間，現在過了3年，以近3年房價上漲2.5成推估，每戶1千萬的房子，漲到1250萬元，只剩下能買73間，跟三年前的92間相比，足足少了19間。

從內政部資料就可發現，近三年主要都會區中，台北漲13%、新北漲17.5%、桃園漲23%、台中漲29%、台南漲30%、高雄漲26%，房價都有明顯上漲，不僅一般民眾薪資成長狀況跟不上房價漲幅，就算中彩券大獎來買房，也只能越買越少。

陳傑鳴指出，雖然目前房市前景不明，但房產仍是最具保值資產，以國際富裕人士大都將2~3成資產配置在不動產來看，下期頭獎上看11.5億，中獎者可考慮拿個3.5億左右在放不動產，其他8億則可進行多元配置與節稅規劃，如放在年息約2~5%的儲蓄型保險與共同基金、債券、股票等，如此就可以確保未來資金不致耗盡。