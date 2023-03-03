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共構宅持有9年竟賠88萬出場 專家揭致命主因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北摩根。記者游智文／攝影
台北摩根。記者游智文／攝影

實價揭露，台北市南京三民站捷運共構宅「台北摩根」4樓戶，今年1月以1380萬元轉手，換算單價約83萬，和市價相當，不過，和9年前屋主買入價1468萬元相比，持有9年，小賠88萬元。

台北房價前兩年已回到先前高點，去年更頻創新高，而共構宅到站就到家，過去號稱房價不敗，屋主以市價出售，居然沒賺還賠，大家房屋總監郎美囡分析，主要是該棟共構宅在上波房市高點房價飆太凶。

她表示，位於南京東路五段上的「台北摩根」，為捷運套房產品，屋齡已14年。

個案推出時僅5、6字頭，捷運局標售甚至只有四字頭一坪46萬元，但2012、2013年房價急漲，高樓層飆破一坪百萬，低樓層也衝到8、9字頭，幾乎漲了一倍，最新轉手的4樓戶，就是在2013年12月以每坪約88萬元買入。

郎美囡表示，2016年房地合一上路，房市反轉，台北摩根雖是共構宅，但因短期漲勢過猛，許多投資客認賠殺出，房價也明顯下滑，低樓層最低跌至72萬元，跌幅逾15%。

這幾年台北市房價回升，台北摩根平均房價也回漲，近一年成交均價將近一坪90萬元，不過只是回到當年高點，早先買入價格較高的人，現在轉手仍可能得小賠出場。

房價 摩根

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