不用買！移轉數據揭天龍國一半人這樣就有房子
根據內政部統計月報資料顯示，全台去年每百棟建物移轉，只有66棟是買賣交易，其他多為繼承、贈與或其他因素等，顯示愈來愈多人不用買房，「躺平」也有房子，買房需求正在下降。
以六都來看，台北市是買賣交易占比最低的區域，去年每100棟房子移轉，透過買賣只有49棟，還不到一半，其他分別透過繼承、贈與與其他因素等取得。
信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，國內即將步入超高齡社會，越來越多的國人有機會繼承房產。
不過，官方統計2021國人的平均壽命為80歲，其中男性77歲、女性84歲，普遍有繼承機會的大多是5、60歲的族群，同時兄弟姊妹數量也多，有時候只能出售換現金才能公平分配，一般3、40歲族群可能無法直接繼承不動產。
當然，阿公、阿嬤留下來的財富，長輩繼承了也有可能間接資助年輕人購屋。
目前移轉登記的種類包括有最大宗的買賣、年年創新高的繼承，數量極少的拍賣移轉、贈與移轉與其他移轉等，其中，全國透過買賣取得的不動產比例從早年的8成，到去年只剩下66%，也就是每百間房屋的移轉，只有66間是買方自己掏錢出來買的。
取而代之最明顯的就是繼承移轉一路攀升，2006~2010年繼承移轉只占全部移轉的7%，不過現在已經一路攀高到15%。若以六都來看，繼承比例最高的是台北市，每百間房子移轉就有21間是繼承來的，買賣只佔4間，剩下的則是贈與與其他。
曾敬德指出，人口持續老化，越來越多人會遇到繼承問題，若生前長輩沒有先處理好，很容易就出現兄弟姊妹間意見不合的狀況，另外房地合一稅的制度改革，也會產生許多稅務問題，有繼承問題的民眾最好詢問專業人士，提前做好財務規劃。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言