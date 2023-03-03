不用買！移轉數據揭天龍國一半人這樣就有房子

根據內政部統計月報資料顯示，全台去年每百棟建物移轉，只有66棟是買賣交易，其他多為繼承、贈與或其他因素等，顯示愈來愈多人不用買房，「躺平」也有房子，買房需求正在下降。

以六都來看，台北市是買賣交易占比最低的區域，去年每100棟房子移轉，透過買賣只有49棟，還不到一半，其他分別透過繼承、贈與與其他因素等取得。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，國內即將步入超高齡社會，越來越多的國人有機會繼承房產。

不過，官方統計2021國人的平均壽命為80歲，其中男性77歲、女性84歲，普遍有繼承機會的大多是5、60歲的族群，同時兄弟姊妹數量也多，有時候只能出售換現金才能公平分配，一般3、40歲族群可能無法直接繼承不動產。

當然，阿公、阿嬤留下來的財富，長輩繼承了也有可能間接資助年輕人購屋。

目前移轉登記的種類包括有最大宗的買賣、年年創新高的繼承，數量極少的拍賣移轉、贈與移轉與其他移轉等，其中，全國透過買賣取得的不動產比例從早年的8成，到去年只剩下66%，也就是每百間房屋的移轉，只有66間是買方自己掏錢出來買的。

取而代之最明顯的就是繼承移轉一路攀升，2006~2010年繼承移轉只占全部移轉的7%，不過現在已經一路攀高到15%。若以六都來看，繼承比例最高的是台北市，每百間房子移轉就有21間是繼承來的，買賣只佔4間，剩下的則是贈與與其他。