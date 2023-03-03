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王品下1.7億員旅大單 6000人飛馬國、日本、土耳其

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品集團國外旅遊到過埃及、希臘、芬蘭、紐西蘭等33國。圖/王品提供
王品集團國外旅遊到過埃及、希臘、芬蘭、紐西蘭等33國。圖/王品提供

隨著國門開放，民眾重啟出國行程，王品（2727）停辦三年的同仁國外旅遊，3月恢復出團。今年攜手長期合作的「華郁旅遊」、「東南旅遊」，帶同仁飛往馬來西亞、日本、土耳其，除了慰勞夥伴，也以實際行動力挺旅遊業。王品表示，同為疫情海嘯第一排，最能體會彼此艱辛，疫情復甦之際，下了1.7億元國內、外旅遊訂單，期盼餐飲業、觀旅業一同恢復榮景。

自1995年起舉辦的「王品國外旅遊」，除了2020-2022年因疫情調整為國內旅遊外，25年來累計出國人次近5萬人，足跡到過埃及、希臘、芬蘭、紐西蘭等33國。隨著疫情步入尾聲，王品集團於2023年重啟同仁國外旅遊，攜手「華郁旅遊」、「東南旅遊」規劃馬來西亞、日本、土耳其、馬祖4條國內外旅遊路線，並提高同仁補助至每人19,000元，帶動報名人數創新高，超過6000位同仁、家人共襄盛舉，為旅遊業挹注1.7億元業績。

馬來西亞4日遊來回搭乘星宇航空，入住五星級大紅花泳池villa渡假村，享受一房一泳池的奢華體驗，也安排品嘗經典娘惹咖哩魚頭、逛亞羅街夜市。日本關西5日遊將拜訪千年清水寺、近期最火的大阪中之島美術館，以及環球影城等景點，以及享用高檔河豚料理。土耳其10日遊將參觀聖索菲亞大教堂、特洛伊遺址等充滿歷史底蘊的景點，到卡帕多奇亞搭乘繽紛熱氣球升空，一覽奇石林立的壯闊體驗。

除了帶同仁出國放鬆，王品也不忘支持國內觀旅業，2020-2022年共計出發128團，近7000人前往阿里山、小琉球、龜山島、太魯閣、澎湖等地觀光，2023年持續規劃馬祖3日遊，暢遊南竿、北竿島，朝聖天后宮、馬祖小百岳、津沙百年古厝，此外，也將參與公益淨灘活動，為維護台灣美景盡一份心力。

馬來西亞 王品集團 疫情

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