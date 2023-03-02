黑沃咖啡瞄準東南亞市場 繼馬來西亞之後4月進軍汶萊

從台中起家、訴求精品連鎖咖啡的「HWC黑沃咖啡」，今年成立屆滿6年，不但在國內迅速開出50家分店，去年並成功搶進馬來西亞展店15家門市。執行長林佩霓今(2)日宣布，黑沃今年4月將進軍汶萊，全力搶攻東南亞精品咖啡市場商機。

由於黑沃咖啡在馬來西亞成功打響知名度，馬來西亞等主流媒體一行20餘人特地組團來台採訪，今日抵達黑沃咖啡台中總部，包括台中市經發局長張峯源、觀光旅遊局長陳美秀等人都到場，歡迎遠道而來的貴客。

台灣連鎖餐飲品牌在國際發光發熱，珍珠奶茶發源地更是出自台中，張峯源特別準備了2019年台中珍奶節比賽年度代表珍奶-「黑沃黑糖黑玉拿鐵」作為迎賓禮招待。

馬來西亞代表SUBPLACE創辦人許建川(Hoe)和Palaterium總執行長黃微微(Zenda)，也帶了來自馬來西亞的特產回禮。

黃微微表示，這趟台灣咖啡取經之旅，主要是了解精品咖啡的整個來龍去脈，帶到海外讓更多愛咖啡的人，可以知道黑沃每一杯咖啡的用心。她說，隨著疫情趨緩，黑沃海外拓展如火如荼，飄香國際指日可待。

黑沃去年攜手馬來西亞福庫國際大舉在馬國布點，短短10個月間連開15家門店，甚至創下單日500杯的佳績，主力客層為25至35歲的上班族；今年預計到年底可增至50家門店。

大馬合作夥伴是福庫國際創辦人許建川，該品牌在韓國有李敏浩等國際紅星代言，在大馬健康家電市場市占率達25%；強強連手不但4月要在汶萊開分店，也計畫進軍新加坡、印尼等國。

許建川透露，黑沃去年在馬來西亞的營業額約新台幣4,500萬元，今年目標挑戰新台幣3億元以上。

黑沃咖啡於2016年底創立，6歲的品牌挺過3年疫情，並開創國際新戰線。為布局海外市場，黑沃早在2018年就申請哈拉認證，為進軍穆斯林市場作準備。