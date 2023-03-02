快訊

台南議長賄選案…郭再欽等6人均交保 理由出爐

21黑衣人開賓士包圍大樓驚動警察掏槍 民眾驚：根本警匪片

財富自由還有機會！威力彩13連摃 下期頭獎上看11.5億

黑沃咖啡瞄準東南亞市場 繼馬來西亞之後4月進軍汶萊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
馬來西亞媒體工作者及網紅，來台展開5天4夜精品咖啡深度之旅。記者宋健生/攝影
馬來西亞媒體工作者及網紅，來台展開5天4夜精品咖啡深度之旅。記者宋健生/攝影

從台中起家、訴求精品連鎖咖啡的「HWC黑沃咖啡」，今年成立屆滿6年，不但在國內迅速開出50家分店，去年並成功搶進馬來西亞展店15家門市。執行長林佩霓今(2)日宣布，黑沃今年4月將進軍汶萊，全力搶攻東南亞精品咖啡市場商機。

由於黑沃咖啡在馬來西亞成功打響知名度，馬來西亞等主流媒體一行20餘人特地組團來台採訪，今日抵達黑沃咖啡台中總部，包括台中市經發局長張峯源、觀光旅遊局長陳美秀等人都到場，歡迎遠道而來的貴客。

台灣連鎖餐飲品牌在國際發光發熱，珍珠奶茶發源地更是出自台中，張峯源特別準備了2019年台中珍奶節比賽年度代表珍奶-「黑沃黑糖黑玉拿鐵」作為迎賓禮招待。

馬來西亞代表SUBPLACE創辦人許建川(Hoe)和Palaterium總執行長黃微微(Zenda)，也帶了來自馬來西亞的特產回禮。

黃微微表示，這趟台灣咖啡取經之旅，主要是了解精品咖啡的整個來龍去脈，帶到海外讓更多愛咖啡的人，可以知道黑沃每一杯咖啡的用心。她說，隨著疫情趨緩，黑沃海外拓展如火如荼，飄香國際指日可待。

黑沃去年攜手馬來西亞福庫國際大舉在馬國布點，短短10個月間連開15家門店，甚至創下單日500杯的佳績，主力客層為25至35歲的上班族；今年預計到年底可增至50家門店。

大馬合作夥伴是福庫國際創辦人許建川，該品牌在韓國有李敏浩等國際紅星代言，在大馬健康家電市場市占率達25%；強強連手不但4月要在汶萊開分店，也計畫進軍新加坡、印尼等國。

許建川透露，黑沃去年在馬來西亞的營業額約新台幣4,500萬元，今年目標挑戰新台幣3億元以上。

黑沃咖啡於2016年底創立，6歲的品牌挺過3年疫情，並開創國際新戰線。為布局海外市場，黑沃早在2018年就申請哈拉認證，為進軍穆斯林市場作準備。

林佩霓表示，許建川此次率20多位馬來西亞、新加坡及汶萊的媒體工作者及網紅，來台展開5天4夜台灣精品咖啡深度之旅，從咖啡源頭開始體驗，參觀咖啡莊園、黑沃工廠、教育訓練中心，到門市咖啡問診探索咖啡風味、一條龍服務體驗等。

馬來西亞媒體採訪團到門市咖啡問診探索咖啡風味。黑沃咖啡提供
馬來西亞媒體採訪團到門市咖啡問診探索咖啡風味。黑沃咖啡提供
黑沃咖啡在馬來西亞成功打響知名度，當地主流媒體特地組團來台採訪。記者宋健生/攝影
黑沃咖啡在馬來西亞成功打響知名度，當地主流媒體特地組團來台採訪。記者宋健生/攝影

馬來西亞 咖啡

延伸閱讀

吳慷仁沒身份、國籍 身世之謎捲命案苟延殘喘

百貨業迎換季潮 遠百智能家電狂銷、京站50家新櫃登場

喝咖啡送奶茶！ 85˚C三月「週五咖啡日」限定第2杯半價 加碼贈奶茶買1送1券

3096公里情定台西…國際學生來台當志工 千里結緣成佳偶

相關新聞

張國煒沒參戰 長榮航空無股東提名董事挑戰經營權　

長榮航空將在5月24日召開股東常會，並全面改選6普董、3獨董，第一階段在2月20日至3月1日開始受理股東提名董事候選人。...

誠品信義店年底將熄燈 今年全年將開出逾十家店

誠品生活（2926）信義店將於今年年底關閉，誠品今（2）日宣布，該店3月10日起將展開藝文活動到今年年底，也宣告今年全年...

房貸補貼嚴苛遭批 林右昌：北市有30%交易件數符合門檻

房貸支持方案究竟補貼到哪一族群？內政部長林右昌今（2）日表示，雙北之外符合總價金條件者有60%以上符合700萬元貸款門檻...

心臟手術百萬、根管治療4萬起跳…3大趨勢帶動 寵物醫療愈來愈高貴

百萬元的心臟瓣膜置換手術，4萬元以上的牙齒根管治療，數萬元起跳的幹細胞治療；寵物的高端醫療，緊跟人類醫療趨勢，飼主掏錢不手軟。

國內外航空公司都是客戶 長榮航太樂觀看成長

隨著跨國旅遊復甦，帶動飛機維修需求，目前長榮航太客戶除了長榮航空外，也包含奧地利航空等外籍航空公司，經營團隊預估，隨著客...

服務量能再升級 Tesla Center 台中青海服務體驗中心落成

Tesla 今(2)日宣布「台中青海服務體驗中心」開幕，車輛展示體驗中心首發營運，服務中心將於 3/6 正式上線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦