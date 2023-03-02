不景氣正是搶人才好時機 台灣應材2023年擴大校園招募活動

無懼於全人球經濟景氣趨緩，台灣應材人資長羅淑貞今（2）日表示，2023年將加碼擴大舉辦校園招募活動場次，除了將參與9所大學舉辦的校園徵才博覽會，另外於9所大學辦「應材日」，12所大學舉辦「機不可失」體驗活動，15所大學舉辦「線上科技女力論壇」，火力全開進行搶社會新鮮人大作戰。

扣除疫情期間，每年的三、四月是企業參與校園招募活動的旺季。今年台灣應材特別採用「We Are All 應（in）」的目標，要號召有志一同的年輕學子和台灣應材一起追求職涯成長。

台灣應材人資長羅淑貞表示，台灣應材將在9所大學舉辦校園博覽會（Job fair），另外在9所大學辦應材日（Applied Day）。另針對設備服務工程師職缺，台灣應材會在12所大學舉辦「機不可失」。今年「機不可失」特別把無塵衣帶到學校，讓學生體驗穿無塵衣的感受，效果非常棒。另外，台灣應材也一如往常，舉辦線上科技女力論壇（High Tech Girl Forum），希望吸引更多大學女性同學參與。

羅淑貞指出，僅管2023年的整體半導體人才需求市場稍微緩和，但是台灣應材認為這反而是到人才市場局的好時機，積累人才庫、持續雇用好的人才，並且按照計畫培訓新人，迎接下一波的高峰。

台灣應材按照員工職涯藍圖，除繼續執行員工培訓發展計畫。 並因應混合式上班模式，台灣應材在主管訓練課程中加開「有效管理混合式上班模式」的課程訓練，並強化多元、平等、共融（DE&I）的理念及人員管理的應用。更將為中階主管特別設計規劃2天1夜主管營，強化主管的心態， 以正面思考能量積極有效的管理團隊。