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台中高鐵娛樂購物城開發案力拚今年動工 2026年底營運

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
全案近期將送都市設計審查，力拚今年發包動工，2026年底完工營運。記者宋健生/攝影
全案近期將送都市設計審查，力拚今年發包動工，2026年底完工營運。記者宋健生/攝影

總投資金額逾200億元、號稱全台規模最大購物商場的「台中高鐵娛樂購物城」開發案，主導開發商第一大國際今(2)日宣布，全案近期將送都市設計審查，力拚今年發包動工，2026年底完工營運。

第一大國際強調：「經營團隊已就定位」，包括日籍董事長原島榮一、營運長戴蔭本(前台北101購物中心總經理)、百貨購物中心事業部總經理吳志倫(前星巴克上海烘焙工房總經理)、日籍高級副總經理矢野辰雄等人。

另外，負責全案設計的英國貝諾(Benoy)建築設計團隊董事高格力(Gregory Kovacs)，以及王乙鯨、呂孟勳、鐘紹銘等國內知名建築師，也都首度公開露面。高格力的作品包括新加坡聖淘沙名勝世界、越南河內樂天購物中心等。

高鐵娛樂購物城位於台中高鐵站前第一排完整街廓，基地面積達4.8萬坪，採70年設定地上權。交通部鐵道局2021年8月初開標，由第一大國際取得最優申請人資格，新光人壽集團為次優申請人，全案於同年11月完成簽約。

原島榮一表示，第一大國際現正緊鑼密鼓招募人才中，近一年來，公司組織了十幾名的建築師及規劃設計顧問團隊，積極籌劃並於去年10月提送都市設計審查，但因商業考量與需求，申請撤回重新調整規劃設計，預計近期完成設計後再次提出申請。

高鐵娛樂購物城規劃有百貨購物中心、國際五星級酒店、A級商辦大樓、多功能展示中心、國際會議中心、文化藝術展覽館、動漫電競展演館、百老匯等級電影城及共享辦公室等，也是國內首座超大型商業綜合體開發案。

其中地下一樓及地上一、二樓為室內百貨購物中心，三、四樓為戶外街區商店街，單層面積1.9萬坪，合計商場面積9.5萬坪，未來營運後將是全台單店營業面積最大的購物商場，初估年營業額將挑戰350億元。

另外，國際五星級酒店規劃有390個房間，為中部地區最多房間數的酒店；A級商辦大樓規劃樓高更達180米，將是高鐵站區的新地標。

目前，此案聯盟或協力廠商包括東森新媒體控股、德昌營造、麗明營造、方圓會展顧問、英國貝諾建築設計團隊等；另外，萬豪、凱悅、晶華等酒店集團，也是合作對象。

原島榮一強調，此案是高鐵、台鐵、台中捷運沿線唯一與百貨購物中心連結的開發案，具有無比的優勢，全年累計進出客流量超過3,000萬人次，是全台所有商場項目不具有的特點。

「打造台中不夜城！」戴蔭本透露，高鐵娛樂購物城迎合後疫情時代的消費習慣及發展趨勢，將引進24小時營業的大電影院、大書店、物販大店、健身中心、遊樂設施，以及各種不同類別的餐飲，搶攻夜經濟商機。

第一大國際經營團隊首度現身，左二為擔任營運長的前台北101購物中心總經理戴蔭本。記者宋健生/攝影
第一大國際經營團隊首度現身，左二為擔任營運長的前台北101購物中心總經理戴蔭本。記者宋健生/攝影
台中高鐵娛樂購物城為國內首座超大型商業綜合體開發案。記者宋健生/翻攝
台中高鐵娛樂購物城為國內首座超大型商業綜合體開發案。記者宋健生/翻攝

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