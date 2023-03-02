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張國煒沒參戰 長榮航空無股東提名董事挑戰經營權
長榮航空將在5月24日召開股東常會，並全面改選6普董、3獨董，第一階段在2月20日至3月1日開始受理股東提名董事候選人。長榮航今天公告，並無股東提名董事候選人，意即沒新進挑戰者，張家四兄弟持續朝解散換股、海空分治的方向邁進。
張家四兄弟一年前爆出經營權爭奪戰，但在去年9月出現轉折，老三張國政靠攏老大張國華後，弟弟派如同瓦解。而今年逢集團改選年，海運已由老大牢牢掌握，但在航空上，張國華、張國政、及老四張國煒，則各為一方之霸，都擁有一定比例的股權。三方如何協商分配航空資源，成為外界矚目焦點。
「就看3月1日之前，有無挑戰者出現。」相關人士說，現在確定沒有任何股東提名，後續就是董事會提名，如能提好提滿一分共同研擬出的董事名單、同額競選，即象徵兄弟間持續合作。
對於長榮航改選，星宇航空董事長張國煒昨天（1日）出席航空聯名卡活動時，也說：「不關我的事」，並維持過去一貫態度說，長榮集團由哥哥接他沒意見，他現在要全力衝刺星宇的航網，以服務旅客。
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