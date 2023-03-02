興富發建設推出微電影 強打建案「輕鬆付」、最低58萬就可買房

房市進入買賣雙方價格拉鋸戰，為求建案銷售突圍，興富發建設集團續推建案「輕鬆付方案」；興富發建設指出，集團在北中南建案都推出優付方案，像是位在千億高鐵特區IKEA旁、桃園青埔「站前新鋭」，就主打2、3房訂金、簽約金58萬元起。

台中部分，興富發建設表示，台中七期歌劇院旁「鉑金愛悦」，規劃48~65坪產品，打出訂金到交屋自備款只要118萬元起；擁有萬豪誠品生活圈的「市政新鋭」2、3房產品，強打訂金到交屋自備款78萬元起；而潤隆「VVS1」三房產品的訂金到交屋自備款也只要88萬元起，希望讓買方輕鬆住進台中市政特區捷運站旁。

高雄方面，興富發建設表示，「港灣1號院」的2、3房產品，也打出訂金到交屋只要68萬元起，要讓消費者輕鬆入住世界級港灣核心；同時集團也趁此時推出微電影「人生大事 興富發」，只要網友在活動期間上網欣賞影片，有機會抽到台南安平雅樂軒酒店住宿券。