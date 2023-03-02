房貸補貼嚴苛遭批 林右昌：北市有30%交易件數符合門檻

房貸支持方案究竟補貼到哪一族群？內政部長林右昌今（2）日表示，雙北之外符合總價金條件者有60%以上符合700萬元貸款門檻，北市確實房價較高，但從實價登錄資料來看，有30%交易件數符合850萬元門檻，但主要還是針對家戶所得120萬元以下的民眾，是此次政策的受惠對象。

央行去年四度升息，為減輕房貸族壓力，內政部擬定落實居住正義政策精進方案，針對房貸補貼，限制僅持有一戶自住貸款者，並設排富條款，且僅限既有貸款戶，不含新貸戶。而房貸補貼標準為，家戶所得在120萬元以下；台北市房貸核貸金額在850萬元以下，其他地區須在700萬元以下者；同時符合兩要件才享有房貸補貼。

因房貸補貼嚴苛雙門檻，政策一出遭學者批評政府鼓勵單身，成為少子化推手，且受惠一族僅有單身且薪資所得偏高的族群。今日內政委員會討論國定假日草案，林右昌和多位人事總處官員列席報告，民進黨立委黃世杰質詢問，租屋以及房貸補貼政策是如何訂定，是否有許多族群「看得到，卻吃不到」。

林右昌表示，此次政府優先照顧租屋族，將租屋族範圍擴大、補貼申請程序簡化，讓租屋族真正得到政府支持。另外，針對有房一族也給予補貼，林右昌說有些人雖然有房子，但屬於中低收入戶以上的中低薪族群，過去三年疫情期間，因為生活條件以及利息負擔增加，他們是容受彈性最低的群體。

而內政部房貸補貼方案，是設定年收入（家戶所得）新台幣120萬以下，台北市貸款金額不超過850萬元、其他縣市700萬元以內的民眾。林右昌說明，家戶所得120萬是取平均值，大概是訂在家戶所得50分位點至60分位點，也就是一般社會認知，屬於中等薪資稍高一點的水平。

而貸款門檻引起不少討論，林右昌表示，相關方案討論時有很多意見，包含總價不能訂太高、房貸支持（補貼）政策不能只補貼今年等。林右昌解釋，根據統計，雙北之外符合總價金條件者（家庭）有60%以上，北市確實房價較高，但依據實價登錄資料，也有30%交易件數是符合850萬以內的房屋類型，但最重要的還是要看120萬元年收入。