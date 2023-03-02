台灣高單價酒店興起 賴正鎰：潮水退了才知誰沒穿內褲

疫情常態化發展，觀光商機大爆發，全球都在搶觀光客。全國商總主席、涵碧樓酒店集團董事長賴正鎰今（2）日指出，近幾年在疫情不能出國期間，國內不少高單價酒店出現，靠著內需衝起市場，但真正的考驗現在才開始，因為開放出國後，國民旅遊的來客量勢必會下降，酒店如何留住客人才是關鍵，正所謂「潮水退了，才知道有沒有穿內褲」。

賴正鎰說，之前與安縵集團合作，花了2億元學到一句話，就是酒店經營不是要搶住房率，而是如何單價站得住腳，而酒店要維持價格，必須得做到客人回頭率高，當客人認同感高時，酒店才能長久經營，所以日月潭涵碧樓成立19年來，每年不斷斥資強化軟硬體設施，就是為了讓客人可以一訪再訪，擁有頂級舒適的享受。

疫情封了逾三年，其中最慘的是都會型酒店，賴正鎰說，一場疫情才發現到都會型酒店的幾乎仰賴國際客，因此國境封閉時生意相當慘，但這幾年都會型酒店也開始慢慢會做國旅市場，這樣的發展也很不錯，反之亦然，近年國內開了不少高單價的度假型酒店、民宿等，有些甚至價錢比涵碧樓一晚房價還貴，或許過去可以靠國旅撐，但現在國境開放，潮水退了，現在就是比誰能吸引國際觀光客，又能留住國旅的客人。

看好台灣度假市場，鄉林正在評估開設台灣第二家涵碧樓，評估地點包括花蓮，墾丁及雲林，目前傾向以自己家鄉雲林可能性最大，預計基地面積約三、四千坪，預估總投資額20億元以上，最快今年定案且明年動工，希望五年內蓋好，房數控制在100間內。

對涵碧樓酒店經營計畫，賴正鎰說，未來三年的經營目標放在「加速涵碧樓代管品牌輸出、籌備台灣第二家涵碧樓」。大陸第一家涵碧樓—青島涵碧樓明年將進入開業第10年，南京也已經是第5年，第三家成都涵碧樓也在積極籌備，目前正在調整設計圖，預計明年會進入實質開發階段。