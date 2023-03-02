台灣永續能源研究基金會 擴大頒發在台外商ESG獎項

台灣永續能源研究基金會今（2）日舉辦第16屆台灣企業永續獎（TCSA），除了本國企業，此次也擴大表揚在台外商推動在地永續作為推出「台灣十大永續典範外商企業獎」，得獎者包括可口可樂、花王、聯合利華及家樂福等國際品牌。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新致詞說，自己16年前開始在台灣推動ESG，大部分的企業沒有什麼興趣，經過這麼多年，去年參加ESG比賽的企業、醫院及大學等，總營業額高達36兆台幣；若以上市公司計算，約有七成六的上市公司參賽，顯示大家對此相當重視。

他進一步提到，自己擔任環保署長時，常常處理外國企業在台灣造成汙染的問題，後來外商在台灣很長一段時間相當沉默，跟社會脈動不多，但這幾年開始就可以看到大量投入ESG。

得獎企業包括，太古可口可樂（Swire Coca-Cola Taiwan）、台灣屈臣氏、花王、聯合利華台灣香港（Unilever TWHK）及家樂福等。

其中，可口可樂指出，公司致力提高水資源永續利用，不僅減少水的消耗量，同時提高回收水的效率，以實現更加環保的生產方式。屈臣氏指，為了鼓勵消費者一起行動，公司選出嚴選超過2,000件對環境友善的永續商品。

家樂福永續長暨家樂福文教基金會執行長蘇小真期望家樂福成為食物轉型領導者，從以往單純的做生意模式，轉型到對社會能夠發揮影響力企業，身為零售通路與供應商合作，致力推動產品溯源、提高透明度，也推動食物公益計畫，超過百萬戶受惠。