服務量能再升級 Tesla Center 台中青海服務體驗中心落成

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經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
特斯拉。圖／路透
特斯拉。圖／路透

Tesla 今(2)日宣布「台中青海服務體驗中心」開幕，車輛展示體驗中心首發營運，服務中心將於 3/6 正式上線。

Tesla 繼 2020 年於台中設立首座「台中市政服務體驗中心」後，積極深耕中部市場，今日再度於台中市區開設第二座 Tesla Center。

台中青海服務體驗中心位於台中市西屯區青海路二段 2 號，展示體驗中心今日首發營運，整合銷售展示、科技教育與電動車試駕體驗等服務。隨著 Model Y 在台開放試駕，青海服務體驗中心的銷售顧問團隊也將提供中部地區消費者最專業完整的試駕服務，消費者可透過官方網站或致電專線 0809-001-766 預約 Model 3 與 Model Y 專屬試駕。

作為中部地區第二座原廠 Tesla Center，台中青海服務中心未來每周可服務高達 200 台次 Tesla 電動車，加上原有的台中市政服務中心，一同為中部地區車主提供每周最高 400 台次的維修量能。

此外，Tesla 原廠服務顧問與技師團隊將提供車主同步全球的車輛軟硬體診斷與維修保養服務，台中青海服務中心更特別設置四輪定位設備，可提供底盤、轉向等相關維修項目即時可靠的診斷結果。

目前 Tesla 於全台共設有六座原廠服務中心，分別位於台北內湖、新北新莊、新竹香山、台中市政、台南安平與高雄鼓山，加上今日全新落成的第七座台中青海服務體驗中心，以及目前遍布全台高達 70 座站點、近 400 支充電座的 Tesla 超級充電網路。

Tesla Model Y 電動車

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