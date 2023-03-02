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希臘火車對撞慘案：國債危機鐵路私有化的後遺症？

賣方祭「技術性讓利方案」、買方等降價 2月房市風向球續亮綠燈

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
房市示意圖。 圖／聯合報系資料照片
房市示意圖。 圖／聯合報系資料照片

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023年2月分數42.1分，分數較1月（42.7分）減少0.6分，對應燈號維持綠燈；與去年同期（44.6分）相比，分數減少2.5分。

風向球六大構成項目呈現「二升、一平、三降」，其中來客組數、成交組數分數上升，議價率分數持平，預售推案量、新成屋戶數、待售建案個數分數下滑。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，由於業者多集中火力銷售已進場建案，並對新案採取緩慢籌備、低調潛銷的「龜式推案法」，近一個月新公開建案仍不多。

成采錡表示，平均成交組數成長幅度較來客組數小，是因為多數賞屋民眾「詢價不出價」，擺明態度等降價，但多數業者仍不願在成交單價上讓步，於是市面上越來越多建案推出包括簽約送家電、六位數獎金等「技術性讓利」方案，期待藉此拉抬成交量。

今年2月北台灣預售屋推案量僅約350億元，較1月減少近200億元，月減幅35.7％；2月北台灣完工釋出的新成屋戶數僅50多戶，且無單一案量達15億元以上的指標建案。

儘管新案延遲進場，2月線上待售的住宅建案數量，仍因建案銷售期拉長而增加，達1,117個。平均議價率則變化不大，較1月減少0.16個百分點，約10.75％，對應指標分數持平。

風向球追蹤的指標案2月平均每周來客組數約24.1組，月增36.9％；平均每周成交組數約2.6組，月增18.2％。

大案領軍下，新北、桃園房市稍微回溫，市場表現優於去年底水準；228連假期間，總銷百億且處於強銷期的指標個案，單週來人量多能達50組。

不過，幾家歡樂幾家愁，成采錡指出，台北市因高單、高總價產品的目標客群還在觀望，整體市況仍低迷。

建案

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