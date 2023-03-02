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希臘火車對撞慘案：國債危機鐵路私有化的後遺症？

缺工嚴重！賴正鎰：日薪4千元請不到人 房子要降價很難

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
營造業示意圖。圖／聯合報系資料照片
營造業示意圖。圖／聯合報系資料照片

鄉林建設董事長賴正鎰今（2）日指出，營建業缺工問題仍然嚴重，現在一天4,000元幾乎是請不到工人，都要4,500元，希望政府能趕緊開放至少1萬名勞工，此外，營造成本也是居高不下，以北市來看，一坪造價落在25-30萬元，若成本問題不解決，那新屋房價要下來真的很困難。

去年以來政府接連打炒房，賴正鎰表示，政府真的不用再打房了，因為現在最嚴重的問題還是缺工、原物料高漲，開發商其實也不樂見房子飆漲太快，房子賣得太快反而是增加不確定因素，正常來說，房子都是要賣個1、2年，但過去兩年是幾個月就完銷，甚至還有幾周就完銷，這是自己從業40多年來，沒看過的景象。

賴正鎰表示，蓋房子是一步步發包，開發商本來就很難抓成本，所以邊建變售會是比較好的策略，也比較不會到了發包時，才發現成本上漲太多的問題，所以其實業界也期待市場慢慢走，預期房市將會盤整三年，朝向更健康的方向走。

賴正鎰指出，目前鄉林在雙北有20個都更案推動中，未來五年已備妥超過1,000億元土地案量，預計每年維持推案量落在200-300億元左右，今年下半年也將推出吉林、萬華兩案，未來也會朝商業與住宅雙向開發目標前進。

此外，像台北市素地少，但購屋需求其實頗高。賴正鎰指出，預期在都更等新案量的推動下，近兩年漲得最少的台北市，也會慢慢迎來補漲行情。

鄉林董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影
鄉林董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影

賴正鎰 鄉林

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