買氣冷！預售市場推「送家電、低自備」 房仲曝下一步

房市買氣急凍，信義房屋統計官方預售實價揭露件數資料，2021下半年預售單月實價揭露可1.1萬件，不過2022下半年預售僅剩下單月平均6千件，預售揭露件數幾乎較前一年度同期腰斬。專家指出，預售向來是房市的領頭羊，受到央行連四升息、政策打擊投機行為與股市資金行情熄火等壓力下，預售市場僅剩下個案表現。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場投資退場後，市場普遍認知到房市已經進入盤整階段，面對景氣突然的劇烈改變，代銷業者也嘗試回頭和業主溝通價格，並且將銷售期的時間拉長，避免太快把廣告預算花完，預售案除了送冷氣等家電外，也打出低自備等付款方式，希望可以吸引消費者的目光，不過以過往的經驗來看，一旦買氣持續不振，就有可能出現部分個案先讓利搶買氣的狀況。

統計顯示，2021下半年景氣正熱時，單月預售揭露件數可達1.1萬件，去年下半年平均僅剩下6千件，2021下半年桃園市、台中市單月平均預售揭露都超過2200件，不過去年下半年單月揭露量就衰退4~5成，科技業投資題材快速退燒的南二都，衰退幅度相對更為顯著， 2022下半年台南與高雄平均單月年減5~6成。

不過去年12月揭露件數略為反彈，市場上仍有零星個案出現熱銷狀況，三重的指標大案「都廳大院」，就揭露約5百筆，是市場上少數仍熱銷的推案。

此次統計範圍為交易日期自110年1月1日至111年12月31日之實價登錄預售屋案件，12月資料雖尚未完整，但整體趨勢已經反映2022年下半年買氣疲弱，尤其預售又是房市的領頭羊，在政策的影響下預售交易量縮，短期房價也難有表現，目前市場上預售已經從全面熱銷，轉為個案表現，接下來就要觀察329檔期的銷售狀況。