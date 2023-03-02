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消費者擺明等降價 建商採龜息大法、送家電技術性讓利

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

房市整體市況仍低迷，住展雜誌企研室經理成采錡表示，業者多集中火力銷售已進場的建案，並採取緩慢籌備、低調潛銷的「龜式推案法」，近一個月新公開建案仍不多；今年2月北台灣預售屋推案量僅約350億元，較1月減少近200億元，月減幅35.7％。2月北台灣完工釋出的新成屋戶數僅50多戶，且無單一案量達15億元以上的指標建案。

成采錡表示，目前多數賞屋民眾「詢價不出價」，擺明態度等降價，但多數業者仍不願在成交單價上讓步，於是市面上愈來愈多建案推出包括簽約送家電、六位數獎金等「技術性讓利」方案，期待以此拉抬成交量；不過盤點近期北台灣銷售表現突出的建案，「相對低價」依然是讓消費者不再踱步觀望，決定出手購屋的最有利建案條件。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023年2月分數42.1分，分數較1月（42.7分）減少0.6分，對應燈號維持綠燈；與去年同期（44.6分）相比，分數減少2.5分。風向球六大構成項目呈現「二升、一平、三降」，其中來客組數、成交組數分數上升，議價率分數持平，預售推案量、新成屋戶數、待售建案個數分數下滑。

建案 家電

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