建商整合25年不理 松江路透天淪孤樓開價1.6億求售

本報日前報導北市松江路一棟單獨透天，因一直不願參與都更，隨兩側大樓建起，未來恐被包夾成都市奇特「一線天」景色，該棟透天近期委託房仲網路開價約1.6億元求售。專家表示，此一透天厝地段精華，但地坪不到20坪，且面寬較窄，恐得待有緣人一段時間。

該透天位於兩棟新建大樓之間，一棟為17層的國泰人壽商辦大樓，現結構已大致完成，另一棟為力麒建設松江路總部大樓，去年6月動工，將興建21層大樓，未來兩棟大樓完工，透天將被夾在中間。

力麒建設董事長郭淑珍先前接受記者訪問表示，力麒從民國86年就開始整合，至今已25年，多年來一直和透天屋主洽談，希望能整合開發，但每次約見面談完後就沒下文，力麒已經等了20幾年，實在沒辦法再等，由於該透天厝臨路，可自行打掉重建，因此決定放棄整合自行興建。

陳定中表示，中間孤懸的透天，根據網路出售資料，基地面積約17.39坪，如果當初一起參與都更，可讓兩側基地，包括國泰人壽大樓、力麒總部大樓一起開發，面積可超過800坪，且三面臨路，在大型素地稀缺的台北市中心，可說是相當難得。

然而由於屋主不願參與，如今基地切割成兩塊基地各自興建大樓，中間老透天處境也顯尷尬。

他表示，透天屋主為何出售不得而知，根據網路出售資料，該棟透天要價1億6329萬元，換算土地一坪約938萬元，將近千萬元。該透天地段確實相當不錯，但地坪不到20坪，且面寬較窄小，就算符合危老條件，開發量體也不大，獨立開發空間受限，是最大抗性。