沙鹿「皇家極光」飽覽樹海及港灣美景 打動科技人的心

受惠於中科利多帶來的人口外溢效應，台中沙鹿區逐漸成為科技人的購屋首選區域。上福全球科技（6128）關係企業中港皇家建設，在沙鹿家樂福商圈推出的「皇家極光」，訴求以日式公寓為整體規劃概念，獲得不少科技新貴與區域自住客青睞，成為市場指標。

被喻為「台中海線建築第一品牌」的中港皇家建設，創立30多年來，對於住宅美學與質感的堅持始終不變，結合「以人為本」的獨特設計規劃，不但切合新世代客戶的購屋需求，更吸引許多注重生活風格的自住客目光。

業界指出，東有台中國際機場、西可達台中港的沙鹿區，本身具地利之便外，近期更因可直接縮短中科園區與沙鹿距離的特五號道路開通在即，以及捷運藍線綜合規劃獲交通部審查通過，未來將可完整串聯中科、市區與港區，對區域發展可說是如虎添翼。

據了解，過去不少中科科技族的購屋首選，多會選在市中心繁華的西屯區，但該區近幾年房價不斷飆高，讓這些科技新貴與自住客開始縮手。

反觀房價仍屬低基期的沙鹿區，在交通發展、生活採買、教育學區、醫療照護等機能都逐漸到位的情況下，逐漸成為中科周邊剛性購屋族的新選擇。

「皇家極光」基地面積1,372坪，以日式公寓為整體規劃概念，規劃地下2層、地上8層，總計90戶，格局2至3房的集合住宅。目前3房即將完銷，2房與1+1房熱銷中。

中港皇家建設總經理王怡仁指出，「皇家極光」基地位於市心靜巷，緊鄰沙鹿最繁華的家樂福商圈，右抱萬坪森林保護區大面積綠海，高樓可遠眺台中港港灣及高美濕地迷人夕照。

社區中庭延攬七期豪宅指定景觀設計師，打造500坪樂活綠蔭廣場，為繁忙日常留存一隅寧靜。室內輕盈的美式格局，採光明亮通透，動線流暢，從內到外創造舒適自在的居住氛圍。

王怡仁表示，動線與採光兩大元素，是「皇家極光」建築設計的靈魂。在社區規劃上，藉由一層長向配置的公設，劃分出A、B兩棟獨立建築量體，使每一戶都成為邊間，暢享奢華的雙面採光。

另外，各梯間、廊道也別出心裁地引入自然光線，讓住戶在往返私家領域的途中，每一步都感受到光影相隨的暖煦。

至於建築立面，則以白、灰為主調，純淨配色與省去繁瑣的俐落線條，與周圍的樹海、天空相映，將家的意象，化為鑲嵌於碧海藍天中的如畫景致。

「有家人的地方，才是家！」王怡仁原在海外旅居多年，有鑑於父親對家鄉的真摯情感，決心將在美所見的美好生活風格與別墅意象，帶回深愛的台灣。