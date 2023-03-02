創新論壇22日登場 簡又新：綠色經濟 先做先贏

綠色經濟、永續循環成為新顯學，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新認為，綠色經濟已是國際趨勢，來的速度很快，不僅影響國家、企業競爭力，對民眾未來生活的改變也很大，這是一個大轉型、大時代的開始。

簡又新指出，綠色經濟發展的過程中，有挑戰也有商機，須大家一起面對，而且必須先準備好，先做先贏，先投資才能取得一席之地。

經濟日報將於3月22日舉辦「2023創新論壇」，以「打造綠色新經濟」為題，邀請各界先進探討相關趨勢，藉由運用科技落實ESG，發揮供應鏈影響力，驅動綠色循環新經濟，創造永續力。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，中華開發金控、東元電機、諾基亞、聯合再生能源協辦。

簡又新說，根據聯合國環境署（UNEP）的定義，綠色經濟是以環境、經濟及社會三大面向作主軸，藉由綠色投資、綠色營運等經濟活動來推動低碳成長，並提高資源及能源使用效能和增進社會福祉，也期望在達成永續發展目標的同時，共創經濟成長。他認為，台灣對於綠色經濟已有架構，去年提出2050淨零排放，並規劃路徑圖，政府說的ESG就在裡面，這對國家而言是全方面的轉型，因此，方向怎麼走非常重要。

面對綠色經濟，簡又新向政府提出幾點建議：一、中央政府各部會、地方政府各局處，均應全面參與，總統和行政院長要站出來領導；二、法律面要很快跟進，法制完整才能有效進行；三、這麼大的計畫，政府必須有財務金融來配合；四、政府和企業必須加速培養人才。

五、要清楚選擇台灣的利基點，選擇重點投資；六、民眾的教育和覺知很重要，政府必須和人民做好溝通；七、要加強與國際的合作；八、一定要建立制度，並與國際接軌；九、要對受影響的弱勢族群照顧，注意公平正義。

談到對企業的建議，簡又新表示，綠色經濟對各行各業都有影響，如歐盟今年10月開始要對進口貨物課徵碳關稅，如果你碳排太高，被課徵碳關稅，國際競爭力就會大受影響，又如很多跨國企業會要求國外分公司，在選擇辦公室時必須是綠建築，而合作生產零組件的企業，也會被跨國企業要求要低碳，換言之，」你不做，國外也會壓著你要做」。

本論壇即日起受理報名，https://money.udn.com/ACT/2023/innovation5G/index.html。