元月房貸餘額 大減109億

房市景氣退燒了，房貸數據會說話。中央銀行昨（1）日公布，1月全體國銀房貸餘額9兆3,665億元，單月大減109億元，創七年最大，房貸年增率進一步下滑至5.61%，為近三年半新低。

央行官員指出，1月房貸餘額罕見減少，主要是適逢農曆春節、工作天數較少緣故，但近期房市面臨央行升息、政策打炒房、大環境不佳等利空，也是房貸餘額罕見衰退關鍵主因。

央行官員指出，2018年以來因爆發美中貿易戰，台商回台投資，加上主要經濟體採取QE（量化寬鬆貨幣政策），房市利多簇擁、交易熱絡，即使逢農曆春節，房貸餘額也未見減少。2020年全球爆發新冠肺炎疫情，主要國家央行採取史無前例量化寬鬆，外溢效果讓國內房市交易牛氣沖天。

不過，去年央行四度升息，加上政府採取一系列打炒房措施，銀行也緊縮不動產放款，房市遭遇眾多利空打擊、明顯降溫，加上1月春節連假長達十天，銀行房貸餘額從不斷締造歷史高點，轉為單月衰退逾百億元。

央行官員坦言，政府持續推動房市健全方案、央行升息發酵及平均地權條例三讀通過，均讓觀望氛圍轉濃，民眾購屋更審慎。

另外，央行昨天公布，建商推案信心指標建築貸款餘額為3兆1,213億元，月增234億元，年增率滑落至10.19%，延續下滑趨勢。