房市交易急凍 前二月六都移轉大減28%

六都昨（1）日公布2月買賣移轉棟數，共15,817棟，月增25.4%，年增1.1%，量能與往年同期比，相對持穩。不過，若累計前二月買賣移轉棟數為28,430棟，年減28.3%，移轉量則寫近六年同期新低紀錄。

以今年前二月買賣移轉棟數來看，六都都明顯量縮，平均各都前二月買賣移轉棟數年減幅都超過兩成，其中新北、桃園減幅更逾三成。

數據顯示，今年前二月買賣移轉棟數共28,430棟，年減28.3%；台北市3,422棟，年減26.2%；新北6,982棟，年減31.5%；桃園4,795棟，年減32.5%；台中5,898棟，年減24.3%；台南2,751棟，年減24.9%；高雄4,582棟，年減27%。觀察六都2月買賣移轉棟數，由於今年農曆年落在1月，所以新北、台中、台南、高雄年月雙增，不過，台北市、桃園表現則相對不佳，桃園更呈現年月雙減。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，今年春節連假在1月，2月的工作天數較長，因此有四都2月移轉量增，但對於房市看法，買賣雙方各持己見，買方認為景氣不佳，且平均地權條例修正案通過將衝擊房市，預期交易價格下降，但從賣方的角度，則認為通貨膨脹會支撐房價，沒有資金壓力不需降價求售，因此買賣雙方價格難達共識，導致前二月成交並不理想。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，美國聯準會不排除3月持續升息，央行也預告國內仍有升息空間，現在市場狀況是看屋積極，但出價略顯保守，在房市逐步回歸供需基本面，自住市場來臨的狀況下，價格修正恐怕是必要的成交關鍵，能夠縮小買賣雙方對價格的認知差距，就能順利成交。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年2月六都合計的買賣移轉量較去年增加，是因去年2月逢春節長假，工作天數少導致比較基期低，其中新北市今年2月更因交屋狀況回歸常態，寫下月增近七成、年增逾一成的亮眼表現。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從去年下半年買賣移轉棟數就呈現明顯年減狀況，但房價卻位於歷史高檔，購屋人已經放緩購屋腳步，整體房市交易時間拉得更長，議價的空間也略微增加，所幸過去一段時間市場已經累積一些遞延買氣，隨大環境狀況較為穩定，近期買氣有緩步回籠跡象。