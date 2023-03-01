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BDI指數連漲9天、重返千點 慧洋董事長：這波反彈來真的

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
BDI（波羅的海運價指數）日前跌到530點的破盤價後，2月下旬開始天天飆漲。路透社
BDI（波羅的海運價指數）日前跌到530點的破盤價後，2月下旬開始天天飆漲。路透社

BDI（波羅的海運價指數）日前跌到530點的破盤價後，2月下旬開始天天飆漲，自反彈以來到今(1)日為止已經連漲9天，指數大漲109點、漲幅達11%，成為1,099點，直接衝破千點關卡。

慧洋-KY（2637）董事長藍俊昇今(1)日表示，這波散裝船反彈來真的，隨著船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規已於1月份起正式上路，後續可能造成市場船舶降速，導致供給缺口增加，隨著新環保法規上路後，近期很多環保沒有達標準的船，不敢到先進港口裝卸，船舶變相減少，再加上散裝船沒有什麼新船，所以市場反彈的速度相當快。

新環保法規上路，散裝船缺船情況愈來愈嚴重，指數連續8天飆漲後，今(1)日漲勢兇猛，直接突破千點關卡，根據統計近一周漲幅達66%，自今年的低點530點計算，漲幅已達107%。

國內其他航運業也也指出，3月開始是南美穀物出口旺季，大陸解封後開始全力拚經濟，帶動各種鋼鐵等原物料的需求，又有中國大陸外交部發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》裡面有特別提到對於原物料的看法，在三大利多加持下，裕民（2606）、慧洋、中航（2612）等航商持續看好，散裝航運將率先重返成長軌道，運價逐季看增。

環保 散裝船 慧洋

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