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2月房市回溫？台中買賣移轉棟數月增21.2%、年增3.7%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市2月份買賣移轉棟數月增21.2%、年增3.7%。圖／業者提供
台中市2月份買賣移轉棟數月增21.2%、年增3.7%。圖／業者提供

2月房市回溫？台中市地政局今(1)日公布，2月份全市買賣移轉棟數合計3,232棟，跟今年1月份相比成長21.2%，跟去年同期相比則微幅增加3.7%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，今年春節連假落在1月，2月的工作天數較長，許多年前計畫購屋買方，在春節過後啟動購屋流程，故今年2月買賣移轉棟數不僅高出1月二成，也優於去年同期。

不過，《平均地權條例》修正案通過影響買方心態，在賣方沒有讓價的前提下，交易量無法大幅推展。

在各行政區的表現上，因為連假及工作天數的影響，台中市各行政區2月買賣移轉棟數大部分優於1月，部分交易量較多的區域仍呈衰減，如北區、清水、烏日、大里等，除了交易受市場多空因素影響，交屋量也會左右單月移轉棟數。

至於跟去年同期相比，交易熱點西屯區及北屯區，並未因工作天數較多而增加，如北屯區年減4.8%，西屯區更是大減11.6%。

大家房屋七期市政加盟店長温鴻澤表示，西屯區交易僵持有三大因素：第一，《平均地權條例》修正案通過後，買方普遍預期價格將會向下修正，但市場並未出現大幅降價的反應，因此買方觀望。第二，西屯區、尤其是七期重劃區的屋主多數沒有資金壓力，所以價格讓利空間相當有限。

第三，前一波資金潮進場的買方，大部分已購置不動產，並以豪宅及商辦為主，其主力訴求為停泊資金而置產，未必有短期出售的計畫，因此整體市場出現買賣雙方對價格認知有極大差異的狀況。

不過，温鴻澤也提到，雖然高價物件買賣雙方皆觀望，但總價在800萬到2,000萬元的交易仍相對熱絡，多數以自用買方為主。

住商不動產中區執行協理賴萬說，今年初《平均地權條例》修正案三讀通過，新法正式上路後，公司法人購買住宅採許可制，多少會影響高端買方的購屋規劃，衝擊高單價、高總價物件的成交量。但一般住宅市場仍有剛性自用買盤，若賣方提供讓利空間，買方多願買單。

台中市2023年2月交易熱區一覽。資料來源：台中市地政局
台中市2023年2月交易熱區一覽。資料來源：台中市地政局

平均地權條例 連假

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