國門開放出國人數漸增 「這地區」的旅遊路線恢復最快

因疫情無法出國旅遊近三年，去年10月中旬國門重新開放，旅遊業者並未迎來一波出國熱潮，原因包括全球疫情尚未完全結束、航班少、通貨膨脹旅費變貴等，不過，各旅遊路線中因歐洲國境開放早、旅費上漲幅度相對其他地區較小，因此，歐洲航線旅遊團恢復的狀況是最好的。

世邦旅遊董事長陳屬庄今日表示，過去旅遊業遭遇過亞洲金融危機、SARS疫情、全球金融風暴等衝擊，但近三年疫情是旅行業最黑暗的時期，去年10月我國境重新開放，原本預期會有一波出國旅遊潮，但實際上並未如預期。

他認為，在國人逐漸勇於出國旅遊下，不少旅行社今年應可損益兩平，世邦今年則可獲利，尤其今年有好幾個長天數的假期，對旅行業是件好事，目前各旅遊路線，以開放最早、旅費上漲幅度較小的歐洲線，恢復最快，預期要完全回到疫情前的狀態，應該要等到明年第1季。

世邦於疫後重新整裝出發，今日舉行記者會，向旅客推介他們規劃的各路線旅遊產品。世邦旅遊總經理呂汶中表示，世邦旅遊以同業市場起家，無論是長榮（2618）、華航（2610），或是近年來的星宇（2646），都獲得充沛的資源，公司以堅持「三心精神～產品包裝用心、服務客戶進心、客人感到窩心」獲得肯定，讓世邦旅遊多年來一直是長榮航空聯營品牌(PAK)～玩美加族、魅力歐洲的產品中心。

呂汶中說，星宇4月26日將首航洛杉磯，世邦旅遊是取得市場「唯二」團體機位的旅行社，推出的《美西大城小鎮10日遊》行程，首發團售價超優惠8萬元有找，迅速成團，為了能搭乘K董親駕的首航班，更有不少候補客人期待能搭乘。

看好金字塔高端旅遊市場，世邦旅遊積極開發主題式產品，3月份推出日本九州搭乘最熱門的由布院之森到湯布院泡湯，客人無須辛苦搶訂車票，大受歡迎，限量一團立即秒殺。南極也是近年的熱門旅遊話題，世邦旅遊規劃以豪華郵輪品牌Seabourn旗下的極地探索船，在明(2024)年推出相關行程，預期將會創造一波話題。

長程線向來是世邦旅遊最受歡迎的旅遊產品之一，歐洲線延續世邦旅遊軟實力，以長榮飛歐洲6航點為主力機位，搭配外籍航空，在全歐各區域皆推出2～4個行程，除了系列行程之外，歐洲季節性產品越來越受歡迎，特別是世邦旅遊採用長榮倫敦及巴黎轉機所包裝的冰島行程，既可滿足客人賞極光的夢幻之旅，又能兼具在流行之都大採購的慾望，是每年冬季的熱門行程。

國人每年春天最熱門的日本賞櫻，除了九州、大阪、東京、北海道之外，世邦旅遊更取得長榮4月中旬直飛東北青森包機，讓遊客不須拉車即可輕鬆一訪東北櫻花百選名所。此外，熱門的立山開山今年預定4/15開山，長榮特別提供前往立山最便捷的名古屋包機，世邦旅遊推出以最輕鬆的方式，前往立山觀賞壯觀雪牆的行程。