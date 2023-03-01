快訊

載運500公斤黃金被劫機？「少年股神」神隱逃亡海外遭通緝

高虹安點名涉及新竹棒球場缺失 內政部次長吳堂安回應

快樂出遊卻染疫…建中畢旅一班32人近半「快篩陽」 校方證實了

美時越南首推癌症用藥Vinorelbine軟膠囊、擴東協市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

美時（1795）今（1）日宣布，已於越南推出20mg及80mg兩種劑量的癌症用藥Vinorelbine軟膠囊，是越南藥品管理局（DAV）首次也是目前唯一獲准上市的Vinorelbine學名藥。

美時表示，Vinorelbine為半合成的長春花生物鹼（vinca alkaloid），與cisplatin合併使用作為治療局部晚期或轉移性非小細胞肺癌（NSCLC）患者的一線治療藥物。

美時製藥總經理Petar Vazharov表示，美時已在亞洲和歐洲二十多個國家推出Vinorelbine軟膠囊，對於這次能在越南成功上市該產品感到自豪。在越南成功推出Vinorelbine對於美時在越南經營癌症用藥打下良好的基礎，對整體癌症產品組合產生正面的綜效，在未來可持續將高品質的產品帶給越南的患者。

Vinorelbine軟膠囊的適應症包括乳癌及非小細胞肺癌。根據IQVIA的統計數據，2021年度Vinorelbine在全球之銷售金額約為1.8億美元。越南在過去3年以7.5%的成長率成為領先市場。

越南 美時 癌症

延伸閱讀

按摩館越女遭控感情詐欺無罪 嘿咻未避孕成關鍵

聯茂、台燿 泰國設新廠

儒鴻、聚陽 迎接急單

新纖、遠東新 出貨暢旺

相關新聞

解缺藥荒！國光新廠通過認證 破傷風疫苗明年復產上市

國光生（4142）今（1）日宣布，破傷風疫苗新廠已通過衛福部食藥署GMP查廠認證，將儘速完成藥證展延，預計明年復產上市，...

中油：3月桶裝瓦斯價格凍跌、不調整

中油宣布自明（2）日凌晨零時起，3月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調漲。

停車費逾期好苦惱 遠通攜手新竹首推「路邊停車即查繳」新服務

遠通電收子公司遠創智慧旗下uTagGo App，因結合高速公路與停車等多元行車服務獲得用路人青睞，會員數已突破260萬大...

新北2月房屋增加快7成 房仲：小資族可找這2條件加速買房

房市回漲？新北市地政局統計，今年2月房市交易移轉棟數共計4387棟，較1月增加1792棟，增加幅度69.1%。房仲分析，...

台灣中油：3月份桶裝瓦斯不調漲

台灣中油宣布，自明（2）日凌晨零時起，3月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價...

兩岸緊張房市會暴跌？專家：上波移民者損失10倍財富

近期兩岸關係緊張，老話題再度浮出檯面，包括逃命移民潮、房市暴跌等。房地產趨勢專家李同榮指出，若兩岸因衝突產生房市暴跌危機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦