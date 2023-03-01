美時越南首推癌症用藥Vinorelbine軟膠囊、擴東協市場

美時（1795）今（1）日宣布，已於越南推出20mg及80mg兩種劑量的癌症用藥Vinorelbine軟膠囊，是越南藥品管理局（DAV）首次也是目前唯一獲准上市的Vinorelbine學名藥。

美時表示，Vinorelbine為半合成的長春花生物鹼（vinca alkaloid），與cisplatin合併使用作為治療局部晚期或轉移性非小細胞肺癌（NSCLC）患者的一線治療藥物。

美時製藥總經理Petar Vazharov表示，美時已在亞洲和歐洲二十多個國家推出Vinorelbine軟膠囊，對於這次能在越南成功上市該產品感到自豪。在越南成功推出Vinorelbine對於美時在越南經營癌症用藥打下良好的基礎，對整體癌症產品組合產生正面的綜效，在未來可持續將高品質的產品帶給越南的患者。

Vinorelbine軟膠囊的適應症包括乳癌及非小細胞肺癌。根據IQVIA的統計數據，2021年度Vinorelbine在全球之銷售金額約為1.8億美元。越南在過去3年以7.5%的成長率成為領先市場。