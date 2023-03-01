買賣拉鋸戰進入白熱化…房市轉買方市場 已有屋主主動降價
六都今年2月建物買賣移轉量出爐，統計今年前2月六都建物買賣移轉總計28430棟、年減28%。
東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，從今年前兩個月的建物買賣移轉棟數來看，目前台灣房市買氣仍處於較低迷的狀態，買賣雙方很難就房價達成共識，買方普遍認為今年房價會有所修正，賣方則仍對後市發展很有信心，目前買賣雙方的拉鋸戰已進入白熱化階段，導致目前市場上的交易量逐漸萎縮，交易周期逐漸拉長，但交易價格卻尚未見明顯回落。
葉沛堯表示，預估隨著政府打炒房、升息循環等利空因素的衝擊逐漸被市場消化，買賣雙方僵持不下的狀態最快在今年下半年就會有所緩和，剛性買盤也有望遞延出籠，交易量或有小幅回溫的可能。
不過，在房價方面仍不能盲目樂觀看待，影響房價的種種房市黑天鵝仍客觀存在，支撐房價繼續走揚的動能明顯不足。近期已有不少屋主為了盡快回籠資金，議價空間出現鬆動，甚至有屋主主動降價求售，顯見目前台灣房市正在逐漸向買方市場轉變。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從去年下半年買賣移轉棟數就呈現明顯年減狀況，但房價卻位於歷史高檔，購屋人已經放緩購屋腳步，整體房市交易時間拉得更長，議價的空間也略微增加。
曾敬德表示，雖然前兩月的移轉呈現明顯衰退走勢，但整體外在情勢利空逐漸淡化，2月開始市場也有一小波遞延買盤回流，不過一手市場的銷售狀況仍未明顯回溫，接下來要觀察第一季央行是否第五度升息，與329檔期的房市銷售狀況。
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