快訊

載運500公斤黃金被劫機？「少年股神」神隱逃亡海外遭通緝

高虹安點名涉及新竹棒球場缺失 內政部次長吳堂安回應

快樂出遊卻染疫…建中畢旅一班32人近半「快篩陽」 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／首次公開談星宇股價 張國煒：每個人都該量力而為

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
星宇航空董事長張國煒被問到前陣子星宇航空股價一度衝破50元大關，不過後續股價迅速拉回，目前股價約在35元上下，導致不少投資人被套牢。對此張國煒表示第一點股票本來就是一個投資的東西，每個人都應該量力而為，自己一張也沒有賣，開公司也不是為了炒股票，因為是不健康的，會想要上市上櫃是為了公司長遠發展，也給想要投資的人一個管道。記者季相儒／攝影
星宇航空董事長張國煒被問到前陣子星宇航空股價一度衝破50元大關，不過後續股價迅速拉回，目前股價約在35元上下，導致不少投資人被套牢。對此張國煒表示第一點股票本來就是一個投資的東西，每個人都應該量力而為，自己一張也沒有賣，開公司也不是為了炒股票，因為是不健康的，會想要上市上櫃是為了公司長遠發展，也給想要投資的人一個管道。記者季相儒／攝影

搶攻疫後解封商機，星宇航空玉山銀行今天聯手推出全新航空聯名信用卡，在記者會上星宇航空董事長張國煒被問到前陣子星宇航空股價一度衝破50元大關，不過後續股價迅速拉回，目前股價約在35元上下，導致不少投資人被套牢。對此張國煒表示第一點股票本來就是一個投資的東西，每個人都應該量力而為，自己一張也沒有賣，開公司也不是為了炒股票，因為是不健康的，會想要上市上櫃是為了公司長遠發展，也給想要投資的人一個管道。

張國煒強調希望大家量力而為，至於價錢是一個公開市場，公司也不會涉入也不該涉入，要當成投資的一種行為不要去炒作，炒作不會長久對於星宇也不是好事，如果你是星粉或是K粉就不要去炒作，比較希望大家是看到公司存在的價值以長遠投資眼光來買股。

張國煒指出如果被套牢其實還有很多機會可以解套，不用急於一時，什麼自救會也大可不必，要自救什麼？決定也是自己做的，東西也到手了，星宇未來前景非常好。星宇的增資計畫早在去年已經核定好了，為了配合新機引進的時程剛好在6月份要增資，所以才在這節骨眼宣布增資，並不是股價跑到幾塊錢了才宣布，其實股價太高對增資是不好的，可能會失去很多投資者，基本上股價上漲自己沒有高興。

搶攻疫後解封商機，星宇航空與玉山銀行今天聯手推出全新航空聯名信用卡，萬事達卡台灣區總經理陳懿文（左起）、玉山銀行董事長黃男州、星宇航空董事長張國煒一同出席。記者季相儒／攝影
搶攻疫後解封商機，星宇航空與玉山銀行今天聯手推出全新航空聯名信用卡，萬事達卡台灣區總經理陳懿文（左起）、玉山銀行董事長黃男州、星宇航空董事長張國煒一同出席。記者季相儒／攝影
搶攻疫後解封商機，星宇航空與玉山銀行今天聯手推出全新航空聯名信用卡。記者季相儒／攝影
搶攻疫後解封商機，星宇航空與玉山銀行今天聯手推出全新航空聯名信用卡。記者季相儒／攝影

增資 張國煒 星宇航空 玉山銀行 股票 套牢

延伸閱讀

星宇航空攜手玉山銀今推聯名卡 海外消費最低每5元1哩

股價如同雲霄飛車...股民成立自救會 星宇聲明：張國煒1張都沒賣

為何星宇航空一堆人愛搭 他揭「最關鍵因素」：還不吸引人？

星宇還能買嗎？投資老手：「可以」但要留意一件事

相關新聞

解缺藥荒！國光新廠通過認證 破傷風疫苗明年復產上市

國光生（4142）今（1）日宣布，破傷風疫苗新廠已通過衛福部食藥署GMP查廠認證，將儘速完成藥證展延，預計明年復產上市，...

中油：3月桶裝瓦斯價格凍跌、不調整

中油宣布自明（2）日凌晨零時起，3月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調漲。

停車費逾期好苦惱 遠通攜手新竹首推「路邊停車即查繳」新服務

遠通電收子公司遠創智慧旗下uTagGo App，因結合高速公路與停車等多元行車服務獲得用路人青睞，會員數已突破260萬大...

新北2月房屋增加快7成 房仲：小資族可找這2條件加速買房

房市回漲？新北市地政局統計，今年2月房市交易移轉棟數共計4387棟，較1月增加1792棟，增加幅度69.1%。房仲分析，...

台灣中油：3月份桶裝瓦斯不調漲

台灣中油宣布，自明（2）日凌晨零時起，3月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價...

兩岸緊張房市會暴跌？專家：上波移民者損失10倍財富

近期兩岸關係緊張，老話題再度浮出檯面，包括逃命移民潮、房市暴跌等。房地產趨勢專家李同榮指出，若兩岸因衝突產生房市暴跌危機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦