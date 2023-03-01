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影／首次公開談星宇股價 張國煒：每個人都該量力而為
搶攻疫後解封商機，星宇航空與玉山銀行今天聯手推出全新航空聯名信用卡，在記者會上星宇航空董事長張國煒被問到前陣子星宇航空股價一度衝破50元大關，不過後續股價迅速拉回，目前股價約在35元上下，導致不少投資人被套牢。對此張國煒表示第一點股票本來就是一個投資的東西，每個人都應該量力而為，自己一張也沒有賣，開公司也不是為了炒股票，因為是不健康的，會想要上市上櫃是為了公司長遠發展，也給想要投資的人一個管道。
張國煒強調希望大家量力而為，至於價錢是一個公開市場，公司也不會涉入也不該涉入，要當成投資的一種行為不要去炒作，炒作不會長久對於星宇也不是好事，如果你是星粉或是K粉就不要去炒作，比較希望大家是看到公司存在的價值以長遠投資眼光來買股。
張國煒指出如果被套牢其實還有很多機會可以解套，不用急於一時，什麼自救會也大可不必，要自救什麼？決定也是自己做的，東西也到手了，星宇未來前景非常好。星宇的增資計畫早在去年已經核定好了，為了配合新機引進的時程剛好在6月份要增資，所以才在這節骨眼宣布增資，並不是股價跑到幾塊錢了才宣布，其實股價太高對增資是不好的，可能會失去很多投資者，基本上股價上漲自己沒有高興。
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