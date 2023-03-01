台灣虎航去年虧損 今年元月營收年增率達2,060%

受到國內去年10月才開始解封，台灣虎航（6757）去年營運還是受到波及，今天公布去年全年營收為13.14億元，稅後虧損28.44億元，每股稅後虧損7.12元。

台灣虎航是我國第一也是唯一的低成本航空，營運模式有別於一般傳統航空公司，隨著各大機場的場站陸續恢復，台灣虎航也會陸續增班，今年營收、獲利會逐季成長。去年全年的營收僅13億元，然而今年元月台灣虎航的營收已經衝上9.02億元，年增率達2,060%，市場及法人普遍持續看好表現。

台灣虎航更以靈活且具彈性的組織架構，創造收益並獲得產業市場之認同。現隨著邊境解封效應已逐漸發酵，國人恢復出國旅遊，台灣虎航持續提供旅客最豐富且多元之飛航選擇，營運可望逐漸恢復常軌。