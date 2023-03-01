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用一杯咖啡友善土地 7-11推動「永續農場」計畫

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
7-ELEVEN 「永續農場」計畫透過回收門市咖啡渣、轉製有機肥後施用於農作物上，農作物採收後作為鮮食便當配菜及生鮮蔬果再回到7-11門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN 「永續農場」計畫透過回收門市咖啡渣、轉製有機肥後施用於農作物上，農作物採收後作為鮮食便當配菜及生鮮蔬果再回到7-11門市販售。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN宣布投入「永續農場」，啟動咖啡循環再生計畫，將門市咖啡渣透過系統回收機制，藉由農業生技轉製成有機肥料，施用於7-11契作高麗菜田間，高麗菜採收後使用於7-11鮮食配菜、或於門市整顆新鮮販售，到7-ELEVEN喝咖啡、吃鮮食就能守護土地。

統一超商連續四年入選道瓊永續指數DJSI，是台灣唯一零售業者入選，各項綠色營運指標深獲國際肯定；為推動綠色消費，7-11展開全新專案，內部耗時近一年半時間，啟動跨單位合作、並偕同咖啡與鮮食相關供應商，與專業農業生技團隊深度合作，領先市場啟動「永續農場」計畫，順利栽培收成專屬7-ELEVEN的永續高麗菜。

7-11指出，「永續農場」計畫透過回收門市咖啡渣、轉製有機肥後施用於農作物上，農作物採收後作為鮮食便當配菜及生鮮蔬果再回到7-11門市販售，這一趟咖啡循環再生旅程，首批回收再生咖啡渣近1公噸，預計採收約1.2萬顆新鮮高麗菜，推估可製作70萬個鮮食便當配菜，將於中南部7-ELEVEN限量、限店販售，部分鮮採高麗菜即日起於570間門市生鮮蔬果專區限量販售。

7-11與專業農業生技團隊合作，歷時半年深度了解咖啡渣具有完整養分比例，利用生物自然手法循環運行綠色零廢棄處置方式，以黑水虻自動化養殖設備轉製為安全無毒的有機肥料，施作於契作農場中的高麗菜田間，此肥料富含有機質，是相當良好的土壤改良資材，可促進土壤恢復健康生態，藉此達到友善土地與環境永續兩大作為。

7-11在2021年起即啟動永續循環經濟專案，攜手中華民國腦性麻痺協會以及零廢棄時尚社會企業Story Wear共同合作「加減新生活計畫-福企好CHIC」，回收7-ELEVEN門市塑膠瓶近7公噸、至今使用庫存牛仔布7,600碼，由腦麻兒媽媽製作，最後再透過7-ELEVEN預購銷售，完成可循環式公益服務，至今超過2萬人次響應購買的永續商品，提供近百個非營利組織家庭就業機會，更陸續獲得海內外9個指標性永續獎項肯定。

此外，門市推出「i珍食」惜食專案減少食材浪費，平均每間門市可提升1成食材使用率；2022年更整合集團內部資源自建「OPEN iECO循環杯機」提供循環杯租借服務等，目前已有近5,000人次體驗；更於全台7-ELEVEN增設由集團自建「高效智慧回收機」，累積回收近150萬個寶特瓶與近30萬顆乾電池，透過最貼近民生消費的商品和服務與地球共好，讓消費者以最便利的方式實踐綠色消費。

農業生技 咖啡 高麗菜 統一超商

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