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張國煒這輩子都離不開綠色的光芒？這張聯名卡代表人生四個姿態

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空今天攜手玉山銀行推出最美航空聯名卡。記者／黃淑惠攝影
星宇航空今天攜手玉山銀行推出最美航空聯名卡。記者／黃淑惠攝影

星宇航空今天攜手玉山銀行推出最美航空聯名卡，提及星宇為何選擇與玉山合作，張國煒幽默地說，「我這輩子大概都離不開綠色的光芒，才離開一個綠色，又要進入另一個綠色，這次推出的四張卡，代表人生四個姿態」。

星宇航空董事長張國煒指出，原本星宇航空要等到航線布局完整後才要辦聯名卡，也因為跟萬事達有一些合作案，隨著疫後解封出國民眾增加，現在這個時機辦聯名卡也很合適，剛好可以給想出國的消費者選擇運用，對一個旅人來說是非常適合的卡，買飛機票累計哩程還有高額的旅遊保險，很適合消費者。

張國煒話鋒一轉指出，我這生辦過兩場航空公司的聯名卡，聯名卡剛開始都很熱絡，後來就開始走下坡，這應該是兩方的事，未來要不斷絞盡腦汁，讓這張卡維持它的新鮮感；走向國際化是這張卡最主要的推動主軸，這次推出的四張卡，代表人生四個姿態及人生的四個階段，玉山星宇聯名卡設計靈感為「飛越哩程前進光年」，運用飛駕內航太儀，四張卡面也分別代表不同人生階段。

張國煒表示，當然許多銀行都很有興趣跟星宇合作，星宇是國籍航空公司，以台灣為本，也想找一家也是以台灣為本的銀行合作，玉山可以說是台灣本土銀行佼佼者，玉山也是從台灣發出鋒芒，雖然不是最大，但一步一腳印的經營下，現在已經有一定的規模，也積極進軍國際市場，這樣的經營模式跟星宇的營運策略很像，所以希望一起攜手合作，星宇航空以台灣為基地，放眼東南亞到美洲再到全世界。

鈦金卡以飛行上升姿態，表示新鮮人一步步在社會中拉起人生新高度，準備隨時起飛、翱翔天際；商務鈦金卡氣象儀中的雲層，象徵人生風雲多變，在職場已能預知趨勢，迎向各式挑戰；世界卡使用地形儀，表示無畏險峻、已抵達人生固定高度的狀態；世界之極卡則以航機達到平穩狀態，象徵全局收眼前、天下瞭然於心的境界。

玉山銀行 聯名卡 張國煒 星宇航空

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