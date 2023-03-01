快訊

大陸入境檢疫再放寬！允許17國以快篩替代PCR 台灣不在列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星宇股價如坐雲霄飛車 張國煒：我一張都沒賣、不是我的罪過

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
張國煒表示，上市是希望能提高星宇的能見度，也給想要投資星宇的投資人一個管道。圖／聯合報系資料照片
張國煒表示，上市是希望能提高星宇的能見度，也給想要投資星宇的投資人一個管道。圖／聯合報系資料照片

星宇航空股價日前如坐雲霄飛車，不少股民跟著套牢，在社群網站成立自救會。張國煒今天表示，「股票本來就是投資的東西，每個人都應該量力而為，我一張都沒有賣，我們也沒有要炒股票，所以不是我的罪過。」

張國煒表示，上市是希望能提高星宇的能見度，也給想要投資星宇的投資人一個管道，公司不會也不應該涉入股價波動，但最近股價波動已造成許多人的困擾，投資不要去炒作，公司有一定存在的價值，以長遠投資眼光來投資買股。

有人問星宇套牢了怎麼辦，星宇是新創公司，還在發展當中，看好公司的營運展望，成立自救會是大可不必，所有的決定都是自己做的，自救什麼。有人罵星宇神操作，好的時候就要增資，這個計畫早就擬定好了，配合新機引進時程，在這個節骨眼說要增資，股價太高對我們找合作伙伴是不好，我沒有高興，很厲害就不會坐這裡講這些。

對於支持星宇的人非常感謝，有些人受點傷，雖然不是我的錯，但還是覺得很抱歉，真的想要投資我們的人再進來，不要把星宇視為炒作的標的，這樣會傷害星宇。

增資 張國煒 星宇航空 股票 套牢

延伸閱讀

星宇股價大跌！他買在頂樓「一天賠900萬」崩潰問：怎跟家人說？

股價如同雲霄飛車...股民成立自救會 星宇聲明：張國煒1張都沒賣

為何星宇航空一堆人愛搭 他揭「最關鍵因素」：還不吸引人？

星宇還能買嗎？投資老手：「可以」但要留意一件事

相關新聞

星宇股價如坐雲霄飛車 張國煒：我一張都沒賣、不是我的罪過

星宇航空股價日前如坐雲霄飛車，不少股民跟著套牢，在社群網站成立自救會。張國煒今天表示，「股票本來就是投資的東西，每個人都...

中油：3月桶裝瓦斯價格凍跌、不調整

中油宣布自明（2）日凌晨零時起，3月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不...

新北2月房屋增加快7成 房仲：小資族可找這2條件加速買房

房市回漲？新北市地政局統計，今年2月房市交易移轉棟數共計4387棟，較1月增加1792棟，增加幅度69.1%。房仲分析，...

台灣中油：3月份桶裝瓦斯不調漲

台灣中油宣布，自明（2）日凌晨零時起，3月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價...

兩岸緊張房市會暴跌？專家：上波移民者損失10倍財富

近期兩岸關係緊張，老話題再度浮出檯面，包括逃命移民潮、房市暴跌等。房地產趨勢專家李同榮指出，若兩岸因衝突產生房市暴跌危機...

中油石化事業部活化資源興學 贈送偏鄉小校再生電腦

台灣中油公司石化事業部於今天贈送林園區中芸國小30台再生電腦，助校興學，活化資源再創價值，落實循環經濟及社會公益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦