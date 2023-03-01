星宇股價如坐雲霄飛車 張國煒：我一張都沒賣、不是我的罪過

星宇航空股價日前如坐雲霄飛車，不少股民跟著套牢，在社群網站成立自救會。張國煒今天表示，「股票本來就是投資的東西，每個人都應該量力而為，我一張都沒有賣，我們也沒有要炒股票，所以不是我的罪過。」

張國煒表示，上市是希望能提高星宇的能見度，也給想要投資星宇的投資人一個管道，公司不會也不應該涉入股價波動，但最近股價波動已造成許多人的困擾，投資不要去炒作，公司有一定存在的價值，以長遠投資眼光來投資買股。

有人問星宇套牢了怎麼辦，星宇是新創公司，還在發展當中，看好公司的營運展望，成立自救會是大可不必，所有的決定都是自己做的，自救什麼。有人罵星宇神操作，好的時候就要增資，這個計畫早就擬定好了，配合新機引進時程，在這個節骨眼說要增資，股價太高對我們找合作伙伴是不好，我沒有高興，很厲害就不會坐這裡講這些。

對於支持星宇的人非常感謝，有些人受點傷，雖然不是我的錯，但還是覺得很抱歉，真的想要投資我們的人再進來，不要把星宇視為炒作的標的，這樣會傷害星宇。