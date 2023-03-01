趨勢科技徵才 校園實習計畫同步起跑

資安意識漲、人才需求增！全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技啟動2023年度人才培育計畫，因應雲端、數位轉型時代，甚至5G、工業自動化、元宇宙等應用領域興起而衍生新型態的資安威脅研究及研發需求，2023年度徵才計畫以企業網路資安防護、個人家庭資安防護、核心技術開發等技術領域為主，預計開放包含「軟體研發工程師」、「使用者介面設計及網頁前端工程師」、「軟體測試工程師」、「網路軟體開發工程師」、「資安威脅分析/研究員」五大職類。

近年疫情改變人們的生活型態與商業模式，「數位科技」、「遠距型態」與「資訊安全」因而備受重視，相關市場商機及人才需求水漲船高。根據1111人力銀行最新發表的2023職場夯趨勢指出，AI、雲端、資安在內的數位應用領域為2023熱門職缺。資安議題也被納入國家安全與企業管理重要戰略，顯見企業對資安解決方案的擴建需求已隨之提升。

趨勢科技將於3月4日開始前進校園舉行企業說明會及參與就業博覽會，持續推出專注打造頂尖軟體人才的「3-3-6-6新鮮人培訓計畫」外，為資訊相關科系學子提供暑期實習申請機會，同時將在5月13日及5月26日舉辦2場「Experience Day」活動，吸引全台優秀的大專院校生體驗趨勢科技自由彈性的工作環境。

趨勢科技人資協理柯志宜表示，趨勢科技鼓勵員工投身多面向的應用研發，打造靈活且開放的工作環境，除了擁有規模龐大的人才培育資源，身為跨國軟體公司，歡迎各路勇於挑戰的精銳能夠透過國際化的視野及文化交流，在趨勢激盪生涯發展無限的可能性。

趨勢科技也釋出海外職缺、鼓勵內部請調，趨勢科技的RD研發人才，將有機會外派前往如加拿大、美國、日本、德國等國家，站在第一線共同協助國際客戶抵禦資安威脅，成為兼具國際視野與技術能力的專業人才。

趨勢科技針對社會新鮮人的「3-3-6-6新鮮人培訓計畫」，今年也將透過世界級軟體開發流程訓練，讓新鮮人快速接軌軟體職涯。新鮮人將在入職前3個月扎實學習Cloud (AWS/Azure/GCP, Container)、Network、Security、DevOps軟體開發流程、Source Control等專業技能，並搭配3個月的專案實作，快速熟悉實務開發流程，最後輔以各6個月的工作訓練及參與跨團隊或跨國專案，接觸學習最新的雲端服務技術培養即戰力，成為具全方位視角的Full Stack軟體工程師。

趨勢科技2023 YOUNG 趨勢人暑期實習計畫預計招募暑期實習生，重點培養軟體開發測試、使用者經驗等優秀人才，設有專屬Mentor陪伴新手面對各種嶄新的挑戰，也能夠與世界級菁英團隊合作，親身體驗世界級軟體的開發流程。3月1日起開放投遞，名額有限採先到先審，額滿為止。