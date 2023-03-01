房市移轉量寫6年新低 專家：朝軟著陸的方向

台北、桃園、台中、台南及高雄公布今年2月買賣移轉棟數，五都合計11,430棟，月增14.1%，年減2%，單看2月為近4年的同期新低。

將五都今年1、2月棟數合併計算，量縮幅度更大，總計五都1+2月共21,448棟，較去年同期減少27%，寫下近六年同期最低量。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年2月五都合計的買賣移轉量較去年增加，是因去年2月逢春節長假，工作天數少導致比較基期低，將今年前兩個月合併計算排除季節性因素後，各都量能均下修2成以上。

此一數據顯示市場尚未擺脫去年央行升息、平均地權條例修法、囤房稅推行等政策造成的觀望氣氛，因此今年初仍維持去年下半年以來的保守基調，使前兩個月的買賣移轉棟數較去年同期呈現量縮格局。

雖然買賣移轉表現仍趨向冷卻，不過隨著利率走勢逐漸穩定、平均地權條例修法拍板，加上國門開放後，國內外交流逐步恢復常態，過去受疫情影響的收益型商圈店面有望回溫，因此利空因素對房市的干擾可望慢慢平復，使市場朝軟著陸的方向溫和邁進。

觀察五都前兩個月合計棟數，年減幅以台中的27.4%最少，桃園則萎縮32%居五都之最。陳定中指出，去年Q4台中仍不乏百戶以上的指標個案完工，其中單單南屯區，就有逾600戶的「豐邑菁科城」、超過180戶的「佳泰大方」，以及約120戶的「精銳Garden One」取得使照，大案依序交屋不僅讓南屯的買賣移轉年增率亮眼，也對台中整體量能發揮了支撐作用。