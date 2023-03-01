為食安把關 聯華林德食品級氣體大軍融入日常食物

食品氣體與我們關係緊密，早已融入我們的飲食日常，成為不可或缺的一環，氣體產業聽似與我們的日常生活距離遙遠，但舉凡像是鼓鼓的洋芋片包裝、碳酸飲品中綿密清爽的氣泡口感……等，其實都有食品氣體的存在。台灣最大工業氣體製造商聯華林德，在「食品級」氣體生產製造有四大優勢。

聯華林德是台灣最大工業氣體製造商，在「食品級」氣體生產製造有四大優勢，首先，醫藥級別，聯華林德是國內目前唯一有藥品醫療級一氧化二氮(N₂O)生產設備的生產商，聯華林德以生產管理藥品醫療級笑氣的經驗及態度經營食品添加物列管氣體。

第二，最佳的食安管理人員，如同管理藥品生產需要專責藥師監測品質，聯華林德所生產之食品添加物氣體產品，每一廠皆設有專責食品安全衛生管理人員管理檢測品質。

第三，擁有食品添加證照，聯華林德是第一家同時擁有一氧化二氮(N₂O)、二氧化碳(CO2)、氮氣(N₂)食品添加物證照的公司，領先業界。

第四，包裝種類眾多，食品合格包裝種類眾多，從大包裝槽車到小包裝的小液灌、鋼瓶……涵蓋所有產品線包裝。

食品氣體與我們關係緊密，早已融入我們的飲食日常，成為不可或缺的一環，一氧化二氮(N₂O)、二氧化碳(CO2)、氮氣(N₂)……這些出現在課本裡的化學名詞早已悄悄走進我們的生活日常。以氮氣為例，市面有許多鮮奶業者即是使用氮氣進行保鮮，以氮氣封裝可確保鮮奶不因氧氣、水氣造成氧化或汙染；臺灣速食領導品牌銷售的碳酸飲料、知名美式連鎖咖啡通路和龍頭超商大受歡迎的「氮氣咖啡」，則是仰賴二氧化碳及氮氣為其增添口感。

除此之外，許多冰涼飲品、甜點上用來點綴、增加風味的奶油，就是藉助一氧化二氮進行發泡，使用一氧化二氮發泡的奶油與採一般攪拌發泡發泡的奶油不同，口感會更加綿密鮮甜，還有著易於塑型的優點。前面提到的各式食品級氣體應用，很多都是使用聯華林德生產的食品級氣體。

特別是近年氣泡飲料品項在市場上如雨後春筍般出現，可不是單純灌充二氧化碳而已。各家業者藉由調整二氧化碳加氮氣的比例，達到更豐富的口感，讓味蕾享受再升級。以啤酒、生啤酒為例，使用氮氣與二氧化碳混合，透過氮氣與二氧化碳不同的比例混合，進而凸顯出不同風味啤酒特色、及針對市場訴求的獨家配方口感，背後的關鍵差異就在氣體比例。

消費者熟悉的零食餅乾包裝，包裝內大多填充食品級氮氣，除了能減緩避免碰撞破壞之外，氮氣亦可以隔絕包裝中的水氣及氧氣，相較一般食品包裝更能保持產品口感及品質。便利超商氣調包裝的麵包，也能看到聯華林德的影子，透過包裝內填充食品級二氧化碳及食品級氮氣混合，運用二氧化碳能讓細菌、黴菌因缺氧無法存活的特性，加上氮氣可隔絕包裝中的水氣及氧氣，進一步延長麵包的保鮮效果

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各式食品級氣體應用，大都使用聯華林德生產的食品級氣體。業者提供