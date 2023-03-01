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王品旗下五大鍋物品牌 發放6000元振興禮金

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和牛涮嚴選極上和牛，完美詮釋多種和牛吃法廣受好評。業者提供
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行政院會通過3800億特別預算，全民普發現金6千元，最快4月入袋，配合政策，王品集團也要發6000元，旗下五大鍋物品牌「聚日式鍋物」、「尬鍋」、「青花驕」、「嚮辣」及「和牛涮」，3月率先加發6千元，即日起至3月15日下載瘋美食App，能一鍵領取五品牌共6千元振興禮金，發放總價值高達1.2億。

另外，王品集團也表示，4月28日前至五鍋任一品牌，單筆消費滿千，加碼再抽iPhone 14。歡慶38女王節，和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣和牛麻辣鍋」， 3月31日前為女性免費加菜，端出「女王限定和牛玫瑰花」獻禮相當吸睛。

「聚日式鍋物」、「尬鍋」、「青花驕」、「嚮辣」及「和牛涮」開鍋邀全民淘金，3月15日前至瘋美食App，能免費兌換五品牌面額120元優惠券各10張共6千元，每人限領一次，憑券至門店消費，單筆消費滿千即可折抵120元(可累計)，等於現打88折。沒用完的優惠券還可轉贈親友使用(須同為瘋美食會員)，算是自用送禮、親友同樂、增加情感的好禮物。即日起至4月28日，到五大鍋物任一品牌，透過瘋美食App結帳，不限內用外帶消費滿千。

網友票選最愛和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣和牛麻辣鍋」，3月1日推出寵愛女神獻禮，與女性朋友攜伴同行，兩人以上點和牛無限嚮套餐，並出示活動頁面，即贈「女王限定和牛玫瑰花」一份。要將頂級和牛霜降肉片，要捲成如玫瑰花可不容易，相當考驗主廚功夫。玫瑰花置入玻璃盅，端上桌時隨乾冰瀑布綻放花朵，仙氣十足又好吃。「嚮辣」提供 6種和牛玩味吃法、頂級海鮮吃到飽，主打中西fusion餐酒夜店時尚風格，以復古時髦裝潢.網美級餐點深受女性顧客喜愛。

豪華三層頂級和牛海陸鐵塔，提供獨家「嚮辣風味和牛」多口味吃法，搭配氳氤乾冰，滿足女性朋友味覺與視覺雙飽足體驗。3月31日前好康連發,到門店消費使用瘋美食App結帳，單筆消費滿2000元贈瘋點數100點,邀鐵粉們嗑鍋也能有小確幸。

五鍋振興瘋領6千聯合行銷，全民淘金領6千，活動期間：2023年3月1日~2023年3月15日，優惠索取方式，凡活動期間內，登入瘋美食APP全民淘金活動頁面，可領取火鍋加菜金五品牌面額120元現金兌換券各10張，總計6000元。

票券使用時間:2023年3月1日-2023年4月28日，憑券至聚日式鍋物、尬鍋、青花驕、嚮辣及和牛涮，憑券單筆消費滿千，可折抵120元，依此類推各品牌最高可折抵1200元。不可拆單結帳使用優惠，不可與其他優惠併用，不得使用於第三方平台(Uber Eats.inline)消費服務，外帶消費請致電門店訂購方可使用。

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