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瀚亞投資日本動力股票基金 橫掃國內外五項基金獎殊榮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
瀚亞投資-日本動力股票基金2023年獲獎
瀚亞投資-日本動力股票基金2023年獲獎

瀚亞投資日本動力股票基金A(美元)奪得Smart智富台灣基金獎-日本股票型基金獎，基金中長期績效與數據亮眼，在日股類型中脫穎而出，單檔基金今年已囊括國內外基金獎共五大獎項肯定。

該檔基金日前已在《指標》台灣基金大獎獲得兩項大獎：最佳表現基金大獎-同級最佳、最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳殊榮，包括香港、新加坡等地也同步獲獎，其基金績效及操作策略受國際獎項認可。在台灣核備銷售的境外瀚亞投資-日本動力股票基金，相較於同類型一金績效及波動度表現突出，更提供日圓、美元、美元避險及諸多幣別，近年來投資人申購熱絡。

瀚亞投信表示，該基金團隊透過由下而上、採取價值選股策略，投資組合不受限於基準指標限制，選擇長期成長題材與價格被低估的個股。看準日本疫後經濟復甦強勁，機動性的加碼景氣循環類股，趁勢掌握疫後觀光財，配置金融、消費及工業類股比重約60%，集中持股操作，都是近年績效優於同類型的主因。

瀚亞投信繼日前指標基金獎橫掃台灣八項大獎後，再次於Smart智富台灣基金獎奪得日本股票型基金大獎肯定，瀚亞投信總經理王伯莉表示，瀚亞獲獎成績豐碩，反映出在過去一年充滿挑戰的年度，無論是境內基金或境外及總代理產品，團隊均兢兢業業地為投資人看顧財富。

日本 股票

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