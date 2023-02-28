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泰鼎去年每股賺4.6元 5月31日開股東會

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

泰鼎（4927）今（28）日舉行董事會，公司公布財報，去年每股稅後純益（EPS）為4.6元，另外通過召開民國112年股東常會，並訂於5月31日（星期三）上午九時整，假台北市中山區民權東路2段41號（亞都麗緻飯店B1宴會廳）舉行。

泰鼎說明，公司通過111年度營業報告書及財務報表。111年合併營收約為新台幣149.06億元，年增0.7%，營業毛利約為28.29億元，年減9.3%，營業淨利約為10.11億元，年減31.5%，歸屬於母公司業主之本期淨利約為8.74億元，年減36.5%，每股稅後純益4.60元。

泰鼎財報也顯示，去年第四季合併營收約為新台幣35.91億元，年減19.1%，營業毛利約為5.4億元，年減45.8%，營業淨利約為0.89億元，年減84.0%，歸屬於母公司業主之本期淨利約為0.42億元，年減92.4%，每股稅後純益0.22元。

新台幣 泰鼎

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