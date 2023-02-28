228扶輪盃接力路跑賽1500人響應 盧秀燕：跑出健康！

「228扶輪盃接力賽暨扶輪公益親子路跑」今（28）日於中央公園熱鬧登場，台中市長盧秀燕在運動局長李昱叡陪同下到場響應，先後二次鳴笛宣告不同梯次跑者正式開跑，並感謝主辦單位國際扶輪3462地區結合路跑作公益，期許大家一起跑出健康、跑出愛。

盧秀燕表示，國際扶輪3462地區每年都利用228假期舉辦路跑，已是第9屆，不過今年非常特別，以往比賽多半在彰化田中舉行，第一次移師台中，她身為地主表示歡迎；又過去因疫情，這次是停辦2年後首次舉辦，意義重大。

盧秀燕指出，這次接力賽主要由台中南屯社主辦，她也是南屯社社友，路跑初次移師，市府都全力配合，相關單位也出動協助維持路線秩序及交通安全，祝福大會圓滿成功，與會者「跑向成功、跑向健康！」

盧秀燕提到，中央公園現在是全國最大的市區內公園，鄰近台中國際會展中心、雙館共構的台中綠美圖，以及中國醫藥大學水湳校區等，歡迎民眾常來遊玩。

台中市運動局指出，今日活動現場有近1,500名跑友報名參加，賽事分為接力賽組、健跑組、健走組等組別，民眾不分年齡大小都可報名，這次更特別增設60歲以上樂活長青組，並依據團隊完賽年齡總和分別頒贈「樂活千歲」與「樂活五百歲」紀念獎盤團體獎，鼓勵銀髮族群一同加入樂活運動行列。

此外，今日活動也將賽事費用盈餘捐助「根除小兒麻痺計畫」，盼透過活動鼓勵運動，回饋公益，為全球小兒麻痺公益而跑。

中央公園占地67公頃，是台北大安森林公園的2.58倍，除保留原有1,000多棵樹木，再增植1萬棵以上原生樹種，同時設置5座滯洪池，保留生物多樣性同時平衡景觀。

今日賽事路線，環繞擁有「台中之肺」盛名的中央公園，各組路線長度均為4.5公里，其中接力賽組以每棒次4.5公里循環，每隊參賽人數6人，讓參與者享受共同合作運動，另有不少民眾㩦家帶眷參與草地野餐活動，體驗徜徉於都市綠洲的樂趣。

運動局指出，盧市長上任後積極推動酷運動、打造台中為酷城市，去年在台中市各區陸續辦理羅布森伴城路跑、大甲媽BOBI RUN路跑、舒跑杯、資訊盃公益馬拉松等多場路跑活動，今年初更首度舉辦國道四號路跑，鼓勵市民多多參與。

另響應台中市推動聯合國永續發展目標，鼓勵市民兩性平等(SDG5)，不分年齡及性別參與路跑活動，尤其因應氣候變遷(SDG13)，期望透過路跑宣傳低碳觀念，提升市民的自我健康意識、養成運動7333規律運動，市府未來也將持續促進全民健康，積極推動各項運動，提倡社會大眾運動風氣，與推廣台中在地之美。