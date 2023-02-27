北部建商競逐中部市場 國際設計成為吸睛亮點

台中市在經濟與建設面帶動下，房市發展格外熱絡，吸引不少北部建商南下台中競逐。為展現建築實力與城市美學推動者的決心，與國際團隊合作成為加分關鍵，包括大陸、富邦、忠泰、達麗等建商，紛紛以國際設計建築讓市場眼睛為之一亮，銷售如虎添翼。

台中市建築經營協會市場資訊委員會主委白洪章指出，台中國家歌劇院登上世界地標建築，讓同為伊東豊雄設計的豪宅案「富邦天空樹」成為高端客戶焦點，也讓市場對豪宅設計的想像大開，國際設計建築百花爭豔，比拚設計美學的硬實力。

其中，大陸建設首度跨足台中七期，即以國際設計品牌街廓打響知名度，從義大利國寶設計師ACPV到西班牙EMBT建築團隊，以及精品愛馬仕的御用設計團隊RDAI，「宝格」、「麗格」、「豐蒔」的建築群，成為台中新市政區域最具國際都會景觀的街區，近一年成交單價落在每坪67萬至73萬元之間。

而西區為台中另一個高價宅聚落，看好西區的成熟機能與人文底蘊，投入開發的北部地產業者包括有勤美集團、富邦建設、亞昕集團、大通地產等。

其中，富邦建設攜手普立茲克得主伊東豊雄建築師打造劃時代的地標建築「天空樹」，包括獨特罕見的大樹造型設計、尖端科技工程，以及超高規格的耐震工法，無人能出其右。

國際設計效應擴散，成熟蛋黃的北區普遍缺乏大片重劃腹地，讓設計者得以無後慮發揮，而忠泰「老佛爺」與「達麗冶翠」即是少數將土地整合至千坪以上，並且所延攬的國際設計團隊皆是首次引進中部地區。

如忠泰「老佛爺」的卡爾拉格斐，以及「達麗冶翠」的PTW澳洲國寶設計，全球知名的杜拜棕櫚島與北京水立方等地標建築都是出自PTW之手。

PTW將其最擅長的「與環境對話」運用在「達麗冶翠」的框型竹節意象外觀，與育德綠園道綠意相融；270度近百米雙向面寬將綠意收攏於眼前，雙塔式建築除了增加受光面之外，讓路給風走的建築編排，更是永續建築的重要元素。

達麗建設董事長謝志長在導覽影片中說到，期盼以「達麗冶翠」作為帶動北區發展的基石，打造一座都會區內傲然屹立的地標，就如同對達麗建設永續經營的期許。