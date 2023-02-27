高鐵嘉義台南站區土地將招商 第2、3季分別對外公告

盡管近期房地產投資開發較為清淡，但交通部鐵道局仍規劃於今年第2、3季，分別公告高鐵嘉義、台南車站特定區產業專用區土地，供業者進行開發，其中嘉義站基地面積約5.4公頃，台南站有9.7公頃，投資金額估算各約22億元和60億元，均將以設定地上權方式對外招商。

鐵道局指出，嘉義產專區基地是台灣高鐵公司進行財務改革方案時，以作價方式還給政府，位處高鐵嘉義站區第一排，建蔽率70%，供附屬事業使用之最大樓地板面積為16,401餘坪，符合開發業別的商業設施均可興建，投資額則視廠商規劃開發的的商業設施與結構而定，粗估約為22億元。

去年下半年鐵道局首次公告招商，規劃以設定地上權方式引進投資人開發經營，開發經營年期為30年，經營良好得優先續約一次，續約期間最長以20年為上限，亦即最長可擁有50年的開發期，後因無人投標而流標，鐵道局已重新審視招標規範，也會檢討開發年限，預定第2季可二度公告招商。

而高鐵台南車站產專區的土地，面積達9.7公頃，因台南站區已有日商三井進駐開發，且台南有南科，開發潛力與熱度較嘉義為高，目前鐵道局規劃在嘉義站之後，於第3季對外公告，原則上會以設定地上權方式辦理，至於開發年限是50年，經營良好得優先續約一次，續約期間最長以20年為上限，或是一次就給予70年的開發期，內部還在評估中，鐵道局認為此案公告後應會有廠商前來投標。