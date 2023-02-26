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加入退休人才庫 老中鋼人：慢老過程很迷人

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
蕭輝煌退休生活很充實，除了加入中鋼「退休人才庫」計畫，也會和同好出遊、健行。圖／蕭輝煌提供
蕭輝煌退休生活很充實，除了加入中鋼「退休人才庫」計畫，也會和同好出遊、健行。圖／蕭輝煌提供

67歲老中鋼人王吉昌前年8月從課長一職退休，2個月後又被公司召喚重操舊業，再度穿上藍色制服搭配卡其褲工作服，只是身分不同了，以顧問角色重回中鋼。他對「降載不停機」工作模式如魚得水，享受被需要的成就感。

王吉昌退休前主要工作是處理煉鐵原料引進及使用，他在中鋼一待41年，青春年華奉獻給中鋼，也將辦公室視為第二個家，歸屬感很深。雖然退休了，評估健康狀況不錯，退休二個月後公司邀約繼續幫忙，他二話不說答應。

退休後接續當顧問，職涯無縫接軌難道不會覺得太勞碌？王吉昌說，顧問契約通常一期是3個月，他建立出屬於自己的模式，契約結束後安排休息2至3個月再續約，能兼顧出遊計畫及陪伴家人，保持身心狀態平衡。

「慢老的過程很迷人！」王吉昌說，退休人才庫對退休者、公司、社會都有助益，是多贏做法，值得其他公司參考。

蕭輝煌同樣在中鋼服務41年，是中鋼仰賴的能源專家。蕭109年6月從職場退休，退休前3年被派到集團子公司中宇環保工程服務，退休後被找回中鋼環境保護處任顧問，並加入中鋼董事長翁朝棟主持的「節能減碳及碳中和推動小組」，每周上班二天，協助碳盤查與開發零碳新製程技術，並傳授能源管理、減碳、區域能源整合等經驗給後輩。

蕭輝煌說，顧問工作性質有一定自由度與彈性，重回職場接觸到不少新同事，相關主管仍是老同事，彼此互動沒代溝，多和年輕人接觸、交流能保持年輕的心，也有助於吸收新知，「保持學習動能，人才不會變老」。

王吉昌（右）退休後已顧問身分再回中鋼奉獻熱情與經驗，他說，退休人才庫對退休者、公司、社會是三贏。圖／王吉昌提供
王吉昌（右）退休後已顧問身分再回中鋼奉獻熱情與經驗，他說，退休人才庫對退休者、公司、社會是三贏。圖／王吉昌提供
蕭輝煌退休生活很充實，除了加入中鋼「退休人才庫」計畫，也會和同好出遊、健行。圖／蕭輝煌提供
蕭輝煌退休生活很充實，除了加入中鋼「退休人才庫」計畫，也會和同好出遊、健行。圖／蕭輝煌提供
蕭輝煌在中鋼服務41年，他說「一日中鋼人、終身中鋼人」，基於對公司的情感，只要集團企業有任務需求，願意持續奉獻。圖／蕭輝煌提供
蕭輝煌在中鋼服務41年，他說「一日中鋼人、終身中鋼人」，基於對公司的情感，只要集團企業有任務需求，願意持續奉獻。圖／蕭輝煌提供
王吉昌（右）退休後已顧問身分再回中鋼奉獻熱情與經驗，他說，退休人才庫對退休者、公司、社會是三贏。圖／王吉昌提供
王吉昌（右）退休後已顧問身分再回中鋼奉獻熱情與經驗，他說，退休人才庫對退休者、公司、社會是三贏。圖／王吉昌提供

退休 中鋼 減碳

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