蝸居效應 小宅交易占比增

高房價壓力下，蝸居情況不但恐持續延燒，甚至有外溢現象，據最新內政部資料顯示，統計2022年第4季全台15坪以下小宅交易，年增0.9個百分點，顯示小宅當道並有持續攀升的趨勢。

其中，小宅交易量年增最多竟不是台北市，而是桃園市，小宅占比14.6%，較2021年同期年增3個百分點。不過六都中，小宅占比最多的仍是台北市，2022年第4季小宅占27.8%，也就是每四筆交易當中，就至少有1筆是小宅交易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年第4季雖然有升息、股匯市震盪以及選舉等因素干擾，但是六都小宅的占比普遍增加，顯示整體大環境房價上漲，限縮購屋民眾總價預算。

另一方面，現代人晚婚、不婚不生的趨勢愈來愈顯著，對於居住空間的需求也不如以往，不乏有建商推出大套房、1+1房的產品，而且現在不少單身族經濟獨立，期盼能從「房客變屋主」，所以趨向於購入低總價、小坪數的物件。

桃園市小宅占比年增3個百分點最多，張旭嵐指出，去年第4季桃園15坪以下的小宅交易筆數，又以龜山區244筆最多，其次是中壢區176筆。