經濟選書／看營運資金 盤點企業財務

在研究企業的「流動財務狀況」（current position）時，我們絕不會只考量流動資產，而是會將流動負債一起納入參考。流動財務狀況包括兩個重要因素：（1）流動資產超出流動負債的部分——稱為淨流動資產（net current assets）或營運資金（working capital），與（ m mm 2）流動資產相對於流動負債的「比率」 ─稱為流動比率（current ratio）。

《葛拉​漢談財務報表​》書封。樂金文化／出版 將流動資產減去流動負債，就可以得到營運資金。在判斷工業公司的財務優勢時，營運資金是一項重要的考量。此外，在對公用事業與鐵路公司的證券進行分析時，也應該對營運資金多加注意。

營運資金是用來衡量一間公司是否具有正常、寬裕的經營，而且不會有財務緊縮情況的能力；以及在不需要有新的融資下，可以擴張營業的能力；還有可以應付緊急情況與損失，而不致災難的能力。

然而，即使對廠房科目（也就是固定資產）進行投資，也對於前述這些營業需求幫助不大。因此一旦缺少營運資金，最低限度的影響是會造成帳單延遲償付，導致公司的信用評價變差，並使得業務規模縮減以及理想的業務遭拒，整體而言，這將使得公司無法「有起色」且各方面都停滯不前。更嚴重的結果是，公司最後無力償債與面臨破產。

至於不同公司需要多少營運資金才適合，取決於它的業務規模與特性。在進行比較時，最重要的是，要比較營運資金占每一塊錢的銷貨收入的比率。

一間採用現金交易並享有快速存貨周轉率的公司（如連鎖雜貨企業），與提供客戶採長期付款方式的重機具製造商比較起來，前者在營運資金對上銷貨收入的比率就會較低。

研究營運資金時，通常會同時比較它相對於固定資產與資本結構的關係，尤其是相對於長期債務與特別股。在大多數情況下，一檔好的工業債券或特別股，可以預期會受到營運資金（淨流動資產）的保障。

而在分析普通股的時候，普通股每股可利用的營運資金，也是個有意思的數字。

當營運資金部位連年成長或減少時，同樣也值得投資人的注意（若要對公司的財務狀況進行嚴格檢驗，可以藉由扣除流動資產中的存貨達成。這個數字稱為「速動資產」，若將速動資產減去流動負債，則能得到淨速動資產。在理想的狀況下，「速動資產」應該要高於流動負債總額）。

在鐵路與公用事業領域，營運資金這個項目，並不會像在工業領域那樣需要嚴格詳細的檢視。因為這些企業是以服務性質為主，所以它們投資在應收款項或存貨（用品）的金額較少。另外，這些企業擴張業務的慣例，是透過新融資而不是使用公積現金。一家富有的公用事業公司，有時候可能會允許它的流動負債超過流動資產，然後在之後再補足營運資金部位，以做為它融資計畫的一部分。

不過，謹慎的投資人應該還是會偏好，那些如終如一、顯示具有寬裕營運資金的公共事業與鐵路公司。（摘自《葛拉漢談財務報表》，樂金文化出版）