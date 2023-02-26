蝸居現象燒到北市外！高房價六都小宅佔比增 交易量冠軍落這縣市

高房價壓力下，蝸居情況不但恐持續延燒，甚至有外溢現象，據最新內政部資料顯示，統計2022年第4季全台15坪以下小宅交易，年增0.9個百分點，其中年增最多竟不是台北市，而是桃園市，小宅佔比14.6%，較2021年同期年增3個百分點，不過六都中，小宅佔比最多的仍是台北市，2022年第4季小宅佔27.8%，也就是每4筆交易當中，就至少有1筆是小宅交易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年第4季雖然有升息、股匯市震盪以及選舉等的因素干擾，但是六都小宅的佔比普遍增加，顯示整體大環境房價上漲，限縮購屋民眾總價預算。

另一方面，現代人晚婚、不婚不生的趨勢越來越顯著，對於居住空間的需求也不如以往，不乏有建商推出大套房、1+1房的產品，而且現在不少單身族經濟獨立，期盼能從「房客變屋主」，擁有屬於自己的小窩勝過把租金繳給房東，所以趨向於購入低總價、小坪數的物件。

桃園市小宅佔比年增3個百分點最多，張旭嵐指出，去年第4季桃園15坪以下的小宅交易筆數，又以龜山區244筆最多，其次是中壢區176筆，而且龜山區是桃園市平均買賣面積最小的區域，第4季平均成交約20.6坪，主要是A7重劃區推案量大，且推出許多小宅產品，房價比起新北相對親民，買方除了在地客之外，也有不少雙北的客群。