東吳廚餘變益菌土技術直送新竹 助北埔改良土質增農民收益

東吳大學把學校廚餘變綠金，利用中溫發酵技術，校園廚餘在短短24小時成了可種植農作物的益菌土，連台積電（2330）都曾到東吳大學參訪，現在東吳大學更把此技術推廣到新竹。東吳大學與北埔鄉公所及北埔國小於25日於北埔鄉南昌宮簽訂「廚餘菌土在永續城鄉的推廣與應用」合作備忘錄，幫助北埔地區改善土質、增加農業推廣、提倡食農經濟、復甦北埔文化，以行銷「產品北埔」之地方創生過程，進行三方交流合作，達成三贏與環境永續的目標。

北埔鄉公所為實踐聯合國永續發展目標SDGs，配合國家資源回收再利用之推動，邀請東吳大學USR計畫團隊，將廚餘菌土施肥於在地紅茶與稻米種植用地，取代傳統慣行農法，施用後預期改良土質，增加農作物收獲量，進而提升農民收益。

東吳大學校長潘維大表示，學校原本的土壤加入益菌土後，對於土質改善已經有初步的成效，東吳理學院提供的科學數據足以佐證，北埔鄉剛好在推廣有機栽種計畫，雙方因此開始合作。潘維大說，我們有兩個實驗田，一個是稻田、一個是茶園，若成效良好，希望推廣到更多地方。北埔鄉鄉長莊明增表示，透過東吳分享的益菌土技術，提高地方的產值、帶動北埔的產業，很符合地方推動友善生產的方向。

北埔國小校長王映之則說，北埔小朋友從小在農村長大，但環境永續教育不能等，循環經濟應該從小扎根，理解跟地球共生共好。此外，東吳大學與北埔國小教師團隊共同合作，推廣當地廚餘益菌土製作，指導北埔鄉居民自製廚餘益菌土。

東吳大學於2021年起在校園推動零廚餘計畫，將每日師生產生的廚餘，以不分生、熟廚餘方式，加入益生菌種後，經中溫發酵技術，將廚餘在24小時內變成益菌土。透過東吳大學理學院微生物學系師生所執行之國科會產學計畫，已具體驗證這些廚餘益菌土，同時具有生物肥料及生物農藥的功能，成功達成廚餘資源化與高值化的目標。

北埔鄉為極具盛名之觀光城鎮，擁有豐厚的歷史人文與知名農產，2022年榮獲第四屆臺灣城鎮品牌獎銀獎之榮耀；創立於1898年的北埔國小與1900年建校的東吳大學，均是創校超過120歲上壽級學校，辦學績效卓著，孕育英才無數。