亞果遊艇攜手六大頂尖品牌強強聯手 跨國合作提供會員更優質服務

疫後時代來臨，國際邊境解封後各國防疫政策也陸續鬆綁；國人再次走出台灣，無論在觀光旅遊或是個人消費皆已再度接軌國際。海洋休憩第一品牌－亞果遊艇集團（7566）布局國際的腳步也從開發建設面延伸至會員服務面；與新加坡悅榕集團合作所推出旗下全球第一座與遊艇會結合的濱海度假勝地－安平港悅椿度假酒店悅椿套房，於今年初正式啟售。同時，宣布與五大國際品牌：施華洛世奇、席伊麗、SPEY、琉元堂、登琪爾SPA跨界合作，為遊艇會會員提供獨家服務與優惠，在食、衣、住、行、育、樂的各方面體現國際遊艇會會員服務優勢。

亞果遊艇會員數近千人，會持續擴大會員禮遇。本年度合作的五品牌皆為國際知名領導品牌，包括全球知名水晶精品品牌－施華洛世奇（Swarovski）、獲評為全美最受信賴床店品牌第一名的席伊麗（Sealy）、榮獲世界最佳單桶威士忌冠軍的蘇格蘭單一麥芽威士忌－SPEY詩貝、新加坡五星飯店與國際知名餐廳御用的頂級燕窩品牌－琉元堂與來自加拿大的全球華人市場最大Day Spa品牌－登琪爾SPA等，為獨家為亞果會員提供專屬優惠禮遇。集團總經理唐玉書表示，未來每年將持續擴大合作品牌數量，滿足遊艇會會員全方面的需求並不斷創新會員體驗。

全球獨立不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）發布2023年全球財富展望，針對全球高淨值投資人所進行投資意向調查，有46%受訪者認為，不動產是2023年創造財富增長的最大機會所在；其次則是科技事業投資(33%)，顯示全球投資市場對於不動產投資持續看好。

高端旅遊度假村領導品牌悅榕集團，佈及全球共48個據點，在台灣的安平港悅椿度假酒店，則是全球第一座坐落於遊艇港的度假酒店；設計承襲品牌在地化的精神，注入台南當地文化底蘊於建築中，並透過國際級酒店管理系統體現在地且國際的結合。

本次推出悅榕集團投資型房產悅椿軒，為酒店中一房一廳悅椿套房房型，為台南稀有的投資標的類型；除享有悅椿套房營業額分潤外，亦可享有悅榕集團旗下全球精選酒店免費住宿權益，全區限量僅40套，吸引全台投資人的關注。

在世界重回正軌之際，亞果集團在各方面提供國際化服務，透過跨國品牌的合作取經國際、接軌國際，讓會員能在台灣完成環遊世界的體驗，同時透過多元的開發投資模式，致力與會員共好，共創雙贏。

亞果遊艇集團成立於2014年，於高雄扎根，八年來據點已擴展至澎湖、台南、台中及台北等地，亞果的高端海洋休憩服務已成為國內旅遊消費市場新興勢力，並成為享譽亞洲遊艇界的國際級遊艇俱樂部。