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2月房市交易量起死回生？ 四大房仲這樣看

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

四大房仲今（24）日發布2月門市交易量，永慶房產集團全台月增46%、年減5%，台灣房屋全台月增51.3%，年增23.6%、住商機構全台月減45.5%、年減0.7％，中信房屋全台月增40.5%、年減7.2％。

房仲指出，今年1月春節假期長，年後民眾回歸日常生活節奏，看屋行程也轉趨積極，年前觀望的房市買氣有回籠跡象，因此較上月大幅成長，不過多數購屋族期待房價下修，因此放緩購屋步調，整體與去年相較，仍是衰退的狀況。

永慶房產集團統計全台2月交易量，與上月相較七都全面成長，主要是1月春節假期長，工作日減少勢必會影響房市量能，若與去年同期相較，僅新北、桃園與台南呈現小幅量增，分別成長2%、8%與5%，其餘四大都會區均量縮，台北年減13%，新竹縣市量縮13%，台中減少10%，高雄年減6%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，平均地權條例修法三讀通過，房市外在干擾減少，但猶豫期拉長，反映有意購屋的民眾仍持續保守觀望，市況不如去年熱絡，今年房市穩定中仍充滿挑戰。

台灣房屋2月交易量則是年月雙增，統計今年前兩月交易量，也是小幅年增3.5%，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，目前市場已有建商以降價手段吸引目光，估計案量大的區域，或是急售的屋主陸續還會有傳出讓利的消息，有利於自住族群進場。

住商機構2月交易量區域各自表述，台北、新北市皆較上月大幅成長44％、82.4%，較去年同期增3.2%、11.4%，桃園月減45.7%、年減10.1%，台中月增22%、年增19.8%，台南月增51.4%、年增14.7%，高雄月增32%、年減26.4%。

住商機構企畫研究室執行總監徐佳馨指出，面對2023年政經環境不穩，本月交易依舊不振，意味著只要價格不修正，交易量不容易擴大，後疫時代房價雖有通膨支撐，可是買盤猶豫，市場持續維持震盪，民眾購屋步調持續放緩，2023年可能將是近三年來最好議價的一年。

中信房屋2月全台交易量也呈現月增年減，將春節因素排除，以1、2月合併計算，與去年同期相較，全台年減27.6%，又以南二都、台中衰退三成以上最多。

中信房屋總經理張世宗表示，目前物價位處高檔，房地產營建成本壓力持續，中古成屋賣方因預期通膨將使房價有撐，對價格有所堅持，而買方認知跌價才入手的心態濃厚，買賣雙方對市場價格認知產生落差，市場進入僵持期，去化天數拉長。

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