投審會核准國巨合併歐洲感測元件廠等六案

經濟部投資審議委員會（投審會）24日召開第1220次委員會議，會中計核准及備查重大投資案件計六件。其中，核准國巨以7.23億歐元（約新台幣234億元）間接受讓取得法國施耐德電機公司（SCHNEIDER ELECTRIC）旗下法國HUDSON HOLDCO FRANCE股權，從事經營工業感測器產銷業務。

核准僑外投資部分有四件，分別為日商東京海上日動火災保險股份有限公司（TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD.），以新台幣40.14億元增資新安東京海上產物保險股份有限公司，從事經營財產保險業。

美商R&D CIRCUITS以新台幣19.26億元，受讓取得興普科技股份有限公司股權，主要從事經營各類高密度、多層印刷電路板（PCB）、電子零件組裝（SMT）及EMS服務等產品之生產製造。

新加坡商RAIDEN APAC PTE. LTD.以新台幣31.86億元增資台灣科高基礎設施有限公司，主要業務係為集團公司提供管理服務，協助管理集團公司IT基礎設施、設備設計、研發、測試，並管理IT基礎設施、設備製造與供應鏈。

馬來西亞商DANBO MALAYSIA SDN. BHD.以新台幣16.47億元投資禾聿股份有限公司，從事經營一般投資業。

陸資投資部分，陸資投資人香港商永道無線射頻標籤（香港）有限公司以新台幣2.75億元增加台灣分公司營業所用資金，主要從事經營研發資訊軟體（如RFID中介軟體、資產管理、庫存數量管理等套裝系統與雲端平台服務）與銷售業務。