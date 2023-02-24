高市府攜中鋼集團 聯合舉辦轉爐石循環材料應用於道路鋪面工程座談會

中鋼集團配合政府循環經濟政策，積極推動轉爐石多元應用，今（24）日在高雄市政府指導下，攜手環保局及工務局假中鋼集團總部大樓國際會議廳聯合舉辦轉爐石循環材料應用於道路鋪面工程座談會。

高雄市環保局張瑞琿局長、工務局楊欽富局長、環保局高宗永副局長及中鋼公司生產部門林宏達助理副總皆受邀出席，也邀請義守大學林登峰教授、屏東科技大學葉桂君教授、養護工程處陳仁穎副總工程司、工業技術研究院劉沛宏組長及中聯資源公司徐登科主任等專家學者，分別就轉爐石特性及品質、轉爐石道路工程實績、環境監測及流向管制等主題內容專講分享，以及安排座談會的與會人員至高雄市中山三路轉爐石鋪築路段實地觀摩，促進產官學研各界的充分交流。

張瑞琿致詞時表示，面對全球2050淨零碳排的趨勢，COP26及COP27針對環境永續、能源轉型及產業轉型持續進行倡議，而循環經濟是減少碳足跡勢必要走的一條路。張局長也指出，中鋼和中龍一年產出的轉爐石約160萬公噸，除了已應用於高雄南星計畫、台北港等填海造陸用途外，如何在道路鋪面工程上進行更多元的應用，期盼透過今日專家學者的建議，不僅來落實資源循環零廢棄，提升道路建設品質，亦開拓淨零轉型新契機。

中鋼公司林助理副總致詞時表示，感謝高雄市政府環保局及工務局於今日提供一個轉爐石材料宣傳及推廣的交流平台，使各位與會先進深入瞭解轉爐石使用於道路鋪面工程的優越性及耐久性。林助理副總亦指出，轉爐石粒料自2012年獲內政部核發「綠建材標章」產品認證，碳足跡計算結果僅為天然砂石的20%，替代作為工程材料時可減少天然砂石開採，也能提升道路工程品質，深具環保減碳效益。此外，中鋼集團於2012年起與高雄市政府合作辦理轉爐石鋪面道路試辦工程，2015年工務局將轉爐石瀝青混凝土納入市政府施工綱要規範，並領先全國擴大路平專案使用，其中高雄市沿海路部分路段更是國內首創大面積使用轉爐石石膠泥瀝青混凝土(SMA)，連續2年榮獲城市工程品質金質獎。

轉爐石為一貫化作業煉鋼製程中所生產的副產品，其化學成分包括鈣、鐵、矽、鋁及鎂的氧化物等，全球鋼廠每年產出量約1.5億噸以上，多數國家均視為再生資源與循環經濟材料，並使用於土木工程、海事工程及水泥生料等用途。此外，轉爐石本身具備質地堅硬不易磨損之特性，其親油性可使骨材與瀝青充分結合，且抗剝脫能力較天然粒料更好，作為瀝青混凝土鋪面材料的使用年限比一般鋪面道路的壽命長2.5倍以上，不僅省下用路人因道路維修而繞路或延遲的時間，也能大幅降低維修頻率及成本，間接減少修繕產生之碳排放。